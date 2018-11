Explosion dans un immeuble à Saint-Martin d'Hères, onze personnes évacuées

D'importants moyens de police et de pompiers ont été mobilisés vendredi à la mi-journée à Saint-Martin-d'Hères (Isère), dans la périphérie grenobloise, après l'explosion d'un colis dans un immeuble. Il n'y a pas de blessé.

Saint-Martin-d'Hères, France

D'importants moyens de police et de pompiers ont mobilisés vendredi à la mi-journée midi à Saint-Martin-d'Hères (Isère), près de Grenoble, avenue Marcel-Cachin, après une explosion d'un colis.

Une trentaine de pompiers sur place

Le paquet a été déposé à l'inter-pallier entre le troisième et le quatrième étage d'un immeuble. Selon le Centre opérationnel départemental d'incendie et de secours (CODIS) de l'Isère, qui a déployé sur place une douzaine d'engins et une trentaine de pompiers, l'explosion n'a pas causé de blessés.

© Radio France - Véronique Saviuc

Une bombe artisanale ?

Les soldats du feu ont retrouvé une bouteille plastique avec un produit jaune à l'intérieur. Les pompiers pensent à de l'acide avec de l'aluminium. Onze personnes ont été évacuées de l'immeuble, deux autres habitants ont été confinés dans leur appartement.

Les services de déminage devaient se rendre sur place vendredi midi. Un périmètre de sécurité a été instauré.

© Radio France - Véronique Saviuc