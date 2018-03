Saint-Sulpice-la-Pointe, France

L'explosion s'est produite en milieu de matinée ce mercredi vers 09h45. Cette cuve de 35 mètres cubes enterrée était vide mais contenait auparavant un solvant, de l'acétate d'éthyle. C'est le manque de ventilation qui a, semble t-il, déclenché l'explosion. Deux ouvriers de maintenance chargés d'intervenir sur une cuve de produit chimique ont été blessés, ils ont été évacués en urgence absolue à l’hôpital Rangueil de Toulouse. Douze autres salariés ont été placés en sécurité.

[Communiqué de presse] #Tarn#SaintSulpice

Point de situation sur l'incident survenu ce matin à l'usine Brenntag de Saint-Sulpice-la-Pointe⤵ pic.twitter.com/dCiWEoc9UV — Préfet du Tarn (@prefet81) March 21, 2018

Brenntag est un grand groupe allemand, leader mondial du marché de la distribution chimique industrielle. Il distribue des produits chimiques industriels, notamment, des acides, des bases, des solvants inflammables et chlorés. L'usine de Saint-Sulpice-la-Pointe à 30 kilomètres de Toulouse et 50 d'Albi, se situe dans une zone d'activités au sud-ouest de la ville, à 1,5 kilomètres de la gare SNCF et à une centaine de mètre de la voie ferrée. C'est un site de 20.000 mètres carrés. Il est classé SEVESO seuil bas, en raison du stockage de substances très toxiques solides et par la règle d'addition des substances dangereuses.

Des mesures de confinement ont été prises pour une école et un collège à proximité avant d'être levées à la mi-journée. Le trafic SNCF un temps interrompu entre Toulouse et Albi a été rétabli peu avant midi.

🔴 11h50. Les pompiers ont donné leur feu vert ✅La circulation des #TER reprend progressivement sur la ligne. Les trains retenus au niveau de St Sulpice & Toulouse reprennent leur route. https://t.co/ECv2ExLgTW — SNCF TER OCCITANIE (@TER_Occitanie) March 21, 2018

Une cellule de crise est ouverte pilotée par la préfecture du Tarn pour l'heure la situation est sous contrôle selon l'autorité.