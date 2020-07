Explosion de Bas-en-Basset : de nouvelles expertises vont être menées sur l'ADN et les explosifs

Près d'un an après la réouverture de l'enquête sur l'explosion qui a tué trois adolescents en juin 2015 à Bas-en-Basset (Haute-Loire), les familles des victimes viennent d'avoir la confirmation que de nouvelles expertises vont être menées. Des expertises à la fois sur l'ADN et sur les explosifs retrouvés sur les lieux de l'explosion.

Enfin ça bouge !

"On a écrit à la garde des Sceaux fin juin, avec copie au Président de la République, et là la juge vient de lancer deux ordonnances, une sur les recherches sur l'ADN et une sur le TATP", explique Alain Saez, le père d'une des victimes. "On a crié fort quand la justice ne bougeait, donc là on voulait communiquer pour dire "enfin ça bouge" et l'espoir renaît un peu", ajoute-t-il.