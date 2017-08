VIDÉO - Explosion de deux bouteilles de gaz à Agde près d'une discothèque, un blessé léger

Grosse frayeur au Bora Club, une discothèque d'Agde. Deux bouteilles de gaz ont explosé au petit matin à proximité de l'établissement. Une personne a été légèrement blessée. La piste terroriste a été écartée.

Une palette de bois a pris feu vers 5h ce jeudi matin à l'extérieur du Bora Club, une discothèque du Cap d'Agde. Les flammes se sont ensuite propagées aux alentours. Puis deux bouteilles de gaz ont explosé. La discothèque a été évacuée.

"Je sortais d'une discothèque juste à côté pour fumer une cigarette et j'ai vu de la fumée dans le ciel, puis des pompiers avec des lances d'incendies", raconte Valentin, 28 ans. "On a alors vu des flammes derrière la discothèque Bora Club". Puis, "à peu près à 20 mètres des flammes, il y a eu une grosse explosion d’un coup, on s’est mis à terre", raconte-t-il.

"Devant moi, des personnes ont reçu des bouts de verre ou de métal", ajoute-t-il. "Il y a eu un gros boum, une sacrée détonation et une grosse chaleur", mais "j’ai surtout été étonné, pas choqué", poursuit-il.

Valentin, témoin Copier

explosion au Bora club !! https://t.co/C3ZBtv9BBe — Valentin (@valz45000) August 17, 2017

Une quinzaine de pompiers sont intervenus et ont éteint le feu. Une personne a été légèrement blessée par un éclat de métal. Soignée sur place, elle a pu repartir. Il n'y a pas eu de blessés graves ni de gros dégâts.

Selon nos confrères de Midi Libre, c'est le rappeur Maitre Gims qui se produisait dans la discothèque au moment de l'explosion.