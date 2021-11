Explosion de la rue de Trévise : deux coordonnateurs nommés pour l'indemnisation des victimes

La ville de Paris soumettra au vote du conseil de Paris, ce jeudi, une autorisation de délégation de signature pour l'accord-cadre encadrant l'indemnisation des victimes de l'explosion de la rue de Trévise en janvier 2019. Trois ans après l'explosion de gaz qui avait fait 4 morts, 66 blessés et de gros dégâts sur les immeubles, les victimes attendent cet accord-cadre avec impatience et beaucoup de colère d'avoir dû attendre autant. " On a finalisé la méthodologie, on est en train de rédiger le fameux accord cadre, a détaillé Emmanuel Grégoire ce mercredi. "On se dirige vers un texte final et une signature fin novembre." Encore un peu de patience demandée aux victimes.

Mais plus concrètement, la mairie de Paris annonce la nomination de deux coordonnateurs indépendants, avec l'autorisation du Premier ministre et du Garde des Sceaux, chargés de mettre en place l'indemnisation et les versements des victimes. C'était une demande des associations. Il s'agit d'un ancien magistrat et d'un ancien militaire qui devront instruire chaque cas individuel pour dire qui touchera combien dans le cadre de cette indemnisation.

Une bonne chose pour la mairie de Paris qui estime, en tant que partie prenante, qu'elle ne devait pas se mêler des dossiers personnels et qui se réjouit d'avoir pu avancer si vite depuis le mois de septembre et l'autorisation venue du gouvernement de participer à l'accord-cadre. "Il fallait cet aval de l'Etat puisque c'est la première fois de l'histoire qu'on mettra en place un accord-cadre dans lequel un acteur public, une personne morale va abonder", rappelle encore le premier adjoint à la maire de Paris.

Une première enveloppe de 20 millions d'euros et des premiers versements d'ici la fin de l'année ?

Un accord-cadre peaufiné en coulisse et qi prévoit toujours une première provision de 20 millions d'euros de la part de la mairie de Paris. Un argent qui pourra vite être versé aux victimes. "Une fois la signature du texte, ce sera aux coordonnateurs d'examiner les demandes des victimes. Cela peut aller très vite et à la mairie nous nous tenons prêts à débloquer les fonds dès cette année 2021", indique toujours Emmanuel Grégoire. Pour les victimes les plus pressées, les plus en difficultés, notamment financière, "il y a toujours nos services d'aide financière d'urgence pour les victimes. Il est à disposition mais il n'a pas été saisi", rappelle l'élu.

Pas d'urgence mais beaucoup d'impatience en l'occurrence chez Océane. Qui l'a d'ailleurs poussé à sortir de l'ombre pour la première fois sur les réseaux sociaux. Cette jeune femme était la compagne du pompier Nathanaël Josselin, arrivé parmi les premiers sur place – à l'origine pour la fuite de gaz - et mort dans l'explosion avec un autre soldat du feu.

Depuis le décès de l'amour de sa vie, Océane est partie vivre dans le Sud. Elle n'avait jamais vraiment parlé "mais ça va faire trois ans et psychologiquement c'est toujours compliqué, on n'a toujours pas de reconnaissance et de statut."

Alors après Inès, première victime à avoir crié sa colère et son impatience depuis sa chambre d'hôpital où elle subit toujours des opérations à cause de l'explosion. C'est Océane qui a pris son téléphone pour tweeter. Une photo d'un dessin sur une tombe. "Je t'aime papa", signé Kelyan. Le petit garçon du pompier, d'une précédente union. "C'est un petit garçon de six ans très intelligent mais qui attend parfois que son papa rentre", décrit sa jeune belle-mère. "Il a eu besoin de faire ce dessin et de l'emmener à son père. Il l'a plastifié, c'était important pour lui."

"Avec cette photo j'ai voulu montrer l'humain", se justifie Océane. "Derrière cette histoire il y a des familles qui essayent de se reconstruire, qui voudraient tourner la page." Et puis très concrètement aussi, les victimes et leurs proches ont besoin de cet argent. Certains pour leurs frais de santé, d'autres pour leur loyer, Océane "pour les impôts. Je reçois encore des factures et des impôts au nom de Nathanaël." La jeune femme n'est pas la plus en difficulté financièrement, mais 'est aussi pour les autres, pour Inès et les victimes obligés de payer leurs opérations qu'elle a décidé de sortir de l'ombre.