Explosion de la rue de Trévise à Paris : "Il faudra probablement attendre deux mois pour récupérer nos affaires"

Paris, France

Ce mardi matin, Claire a fait un crochet par la rue de Trévise à Paris. Sa rue. Jusqu'au samedi 12 janvier, elle vivait au 3e étage du numéro 6, au-dessus de la boulangerie qui a explosé ce jour-là. Claire dormait quand le souffle a fait trembler l'immeuble. Elle a vite habillé son fils et un de ses camarades d'école et ils sont sortis, laissant toutes leurs affaires derrière eux.

Aujourd'hui Claire et sa famille sont hébergés par des proches. Pour s'habiller, ils ont pu compter sur les dons des voisins et se racheter le nécessaire,"des brosses à dents, des culottes, des chaussettes", grâce à une enveloppe d'indemnisation promise par GrDF, explique la mère de famille.

Encore un peu sous le choc de ce qu'il lui est arrivé, Claire est venue observer la première phase de consolidation des trois immeubles - dont le sien - les plus touchés par l'explosion. "On a beaucoup d'espoir dans ces premiers travaux parce qu'on nous a indiqué que si tout se passe bien, ce sera très positif pour la sauvegarde de notre immeuble, rapporte Claire. Pour sa consolidation définitive et sa reconstruction." Mais "plus que l'immeuble, on a hâte de pouvoir récupérer quelques affaires, des papiers importants, etc."