Explosion de la rue de Trévise : la maire de Paris met 20 millions d'euros pour les victimes

Mise en cause dans l'explosion de la rue de Trévise, qui a causé la mort de quatre personnes en janvier 2019, la mairie de Paris débloque 20 millions d'euros pour l'indemnisation des victimes, qu'elle espère effective "d'ici la fin de l'année" et "sans que cela présume de sa culpabilité", souligne le cabinet d'Emmanuel Grégoire, premier adjoint d'Anne Hidalgo.

Le Conseil de Paris, qui débute le 12 octobre, devra se prononcer sur cette participation.

Les parties prenantes réunies

Dans ce dossier, la mairie de Paris et le syndic de copropriété de l'immeuble ont été mis en examen pour "homicides et blessures involontaires" et "destruction, dégradation ou détérioration par l'effet d'une explosion ou d'un incendie". Emmanuel Grégoire appelle les autres parties prenantes (l'entreprise chargée d'effectuer des travaux sur le trottoir, le syndic de copropriété, les assureurs, GRDF...) à une réunion "dès la semaine prochaine", indique l'AFP, sous l'égide de la déléguée interministérielle à l'aide aux victimes (DIAV) Frédérique Calandra, "pour que les entités impliquées provisionnent et participent substantiellement" au fonds d'indemnisation.