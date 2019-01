EN IMAGES. Explosion de la rue de Trévise : les travaux de consolidation commencent

Un peu plus d'une semaine après l'explosion d'une boulangerie de la rue de Trévise à Paris, les travaux de consolidation commencent ce mardi 22 janvier. Deux immenses poutres vont être posées pour renforcer trois immeubles.

Paris, France

Dix jours après l'explosion mortelle d'une boulangerie rue de Trévise dans le 9e arrondissement de Paris, les travaux de consolidation commencent. Ce mardi, des poutres géantes sont installées par une grue pour consolider les immeubles fragilisés.

Une opération inédite et très délicate, menée par l’entreprise Les charpentiers de Paris et supervisée par les pompiers de Paris. Le but de l’operation esr d’abord d’installer une grue dans la rue Sainte-Cécile, puis de monter deux immenses poutres, d’une quinzaine de mètres chacune, par dessus les toits pour les déposer côté cour. C´est là qu’elles seront installées pour « tenir » les bâtiments.