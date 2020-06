Explosion de la rue Pierre Palliot à Dijon : douze ans ans de réclusion son auteur

Trois ans et demi après l'explosion de la rue Pierre Palliot à Dijon, l'auteur de la déflagration a été condamné ce vendredi 12 juin 2020 à douze ans de réclusion par la cour d'assises d'appel de Chalon-sur-Saône. Yves Naudé doit en outre se soumettre à un suivi socio-judiciaire de six ans.

Il aura fallu plus de quatre heures de délibéré pour les jurés, mais le verdict est tombé ce vendredi 12 juin devant la cour d'assises de Chalon-sur-Saône où Yves Naudet était jugé en appel cette semaine pour avoir fait exploser son immeuble situé au numéro 15 de la rue Pierre Paillot à Dijon en septembre 2016.

La déflagration avait causé d'importants dégâts dans le quartier et fait treize blessés dont une femme qui a dû être amputée d'une jambe.

Le verdict prononcé ce vendredi est conforme aux réquisitions de l'avocate générale, mais moins important qu'en première instance. L'an passé, le suicidaire avait écopé de 15 ans de réclusion et six ans de suivi socio-judiciaire. Yves Naudet avait ouvert le gaz et allumer un briquet suite à une déception amoureuse.