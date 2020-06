Explosion de la rue Pierre Palliot à Dijon : l'auteur rejugé en appel cette semaine

Plus de trois ans après l'explosion de la rue Pierre Palliot à Dijon, Yves Naudé est rejugé en appel. L'homme avait fait sauter son immeuble en voulant se suicider. Treize personnes avaient été blessées. En première instance, l'auteur avait été condamné à 15 ans de prison.

Yves Naudé est rejugé en appel à compter de ce lundi devant la Cour d'assises de Chalon-sur-Saône. Cet ancien habitant du 15 rue Pierre Palliot, dans le quartier de la gare à Dijon, avait fait exploser une partie de son immeuble le 16 septembre 2016, en ouvrant des bouteilles de gaz et en y mettant le feu. Treize personnes ont été blessées dans l'explosion et près de 45 personnes s'étaient portées partie civile dans le procès en première instance. Yves Naudé avait été condamné à 15 ans de réclusion criminelle, une peine plus lourde que les réquisitions de l'avocat général. Ce dernier avait, à l'époque, demandé douze années de prison.

L'explosion avait eu lieu vers 9h30, rue Palliot, à Dijon, dans un immeuble de deux étages © Radio France - Thomas Nougaillon

"Une peine juste et mesurée" pour l'avocat des parties civiles

Maître Jean-Philippe Morel défend une dizaine de personnes victimes de l'explosion. Pour l'avocat dijonnais, cette peine était juste et mesurée car la cour avait retenu l'altération du discernement et avait assortie la peine d'un suivi socio judiciaire de six ans avec injonctions de soins pour son trouble paranoïaque. "Son attitude à l'audience n'a pas convaincu les jurés" estime Maître Morel.

Les restes de l'immeuble du 15 rue Pierre-Palliot ce lundi © Radio France - Thomas Nougaillon

Un procès douloureux pour les victimes

Il faut repartir à zéro car un second procès oblige à remettre sur la table le cauchemar vécu par les victimes. Un cauchemar que l'une des victimes vit chaque jour depuis l'explosion puisqu'elle a dû être amputée d'une jambe. "Son état de santé s'est aggravé" explique Maître Jean-Philippe Morel. "Il lui est difficile de tourner la page, tant au niveau psychique que physique" poursuit l'avocat.

Le verdict est attendu vendredi.