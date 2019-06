Explosion de la rue Pierre Palliot à Dijon : une ancienne voisine témoigne à la barre

Dijon, France

Le procès de l'homme accusé d'avoir fait exploser une partie de son immeuble rue Pierre Palliot à Dijon le 16 septembre 2016 a démarré ce lundi devant les Assises de la Côte-d'Or. Entre les détails administratifs à régler et les interventions d'experts, une voisine a témoigné.

Il faut dire que ce procès n'est pas simple à organiser. Si 15 personnes ont été blessées dans l'explosion, il y a plus de 45 personnes qui se sont portées partie civile. Parce qu'elles sont traumatisées, parce qu'elles ont perdu leur logement, ou parce que leurs habitations dans les rues adjacentes ont été très abîmées. Parmi les parties civiles, certaines ont des avocats et d'autres non. Certaines veulent s'exprimer à la barre et d'autres ne préfèrent pas. Le programme des cinq jours d'audience s'est transformé en casse-tête pour la présidente.

D'un seul coup, dans ma tête, il fallait que je meure

L'une des voisines de la résidence, proche de l'accusée au moment des faits, a quand même été entendue ce lundi. Elle s'appelle Agnès et elle fréquentait l'accusé presque quotidiennement, "pour prendre un café, pour dîner ou pour écouter de la musique, on le voyait souvent avec Angélique." Angélique, c'est une autre habitante de la résidence, dont l'accusée était "follement amoureux". Mais à plusieurs reprises, elle l'a éconduit. "J'étais désespéré dit-il à la barre, d'un seul coup dans ma tête, il fallait que je meure."

Il se mélange dans la chronologie des faits, ne sait pas expliquer en détail pourquoi il a finalement allumé le feu alors qu'il voulait, dit-il, d'abord mourir asphyxié, et dit ne plus se souvenir de certaines menaces qu'il aurait proféré. Alors c'est Agnès qui devant la Cour, raconte les événements de la semaine avant le drame. Dès le lundi, elle ne reconnaît plus le comportement de celui qu'elle considérait comme "son frère de coeur." Elle explique qu'en début de semaine, il avale des médicaments. Qu'il est en colère, agressif, déprimé. Qu'il fait une première tentative de suicide le mardi en s'ouvrant les veines. Qu'elle passe du temps à essayer de lui remonter le moral mais que son état se dégrade. Qu'avec Angélique elles finissent par appeler les secours, et qu'en partant pour l'hôpital il aurait lancé : "ça les amies, vous allez le payer très cher." Alors quand elle tombe de son lit le vendredi matin à cause de l'explosion, elle pense tout de suite que c'est lui le responsable.

J'ai mis du temps, mais j'ai fini par lui pardonner

Deux ans et demi après les faits, Agnès vit toujours avec ce traumatisme : "c'est tout un quotidien qui change. Je ne supporte plus les bruits lourds, les gens qui parlent fort, qui se disputent, je ne supporte plus tout ce qui est lié au gaz." A la barre, elle décrit en larmes la colère et la haine qui l'ont habitée pendant de longs mois. Elle raconte les chocs qui se sont succédés depuis ce matin là. "Mais grâce au travail que j'ai fait pendant deux ans, j'ai pu lui pardonner."

Agnès est persuadé que l'accusé a agit dans un mélange de colère et de désespoir, et qu'il "s'en foutait des conséquences pour les autres, ça ne lui a même pas traversé la tête à mon avis." D'autres parties civiles pensent qu'au contraire c'était pour se venger et qu'il a volontairement mis le feu aux bouteilles de gaz pour faire du mal à ses voisins. La Cour a jusqu'à vendredi pour trancher.