Explosion rue Saint-Jacques à Paris : un corps retrouvé dans les décombres de l'immeuble

Six jours après l'explosion d'un immeuble de la rue Saint-Jacques dans le 5e arrondissement de Paris, un corps a été retrouvé dans les décombres, a appris franceinfo de source policière ce mardi. Pour l'heure, le corps retrouvé n'a pas encore été identifié. Une enseignante de la Paris American Academy était portée disparue depuis l'explosion.

Les recherches pour retrouver la personne portée disparue étaient rendues complexes par "le risque d'effondrement de l'immeuble mitoyen, et par la difficulté de déblayer les blocs de pierre de taille du bâtiment concerné", avait expliqué vendredi la procureure de la République de Paris Laure Beccuau.

Le bâtiment, un pavillon du XVIIe siècle, classé monument historique, qui bordait la cour d'honneur de l'ancienne abbaye du Val-de-Grâce et abritait une école de mode privée, la Paris American Academy, s'était effondré après l'explosion violente suivie d'un incendie.

Quatre personnes ont par ailleurs été gravement blessées et sont toujours hospitalisées ce mardi, et 54 autres blessées plus légèrement ou en état de choc psychologique. L'origine du sinistre reste encore indéterminée ce mardi, mais les premiers témoignages évoquaient "une odeur de gaz".

Une enquête a été ouverte par le parquet pour blessures ayant entraîné une incapacité totale de travail supérieure à trois mois par violation manifestement délibérée d'une obligation de prudence ou de sécurité. Enquête étendue pour le chef d'homicide involontaire ce mardi après la découverte du corps.