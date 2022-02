Explosion de Saint-Laurent-de-la-Salanque : une longue reconstruction psychologique débute pour les victimes

Au surlendemain de l'explosion qui a fait huit morts et un blessé grave à Saint-Laurent-de-la-Salanque (Pyrénées-Orientales), une trentaine de sinistrés sont pris en charge par l'association France Victimes 66. C'est le début d'un long et douloureux parcours de reconstruction.

Invitée dans les studios de France Bleu Roussillon ce mercredi matin, deux jours après le drame, Karine Chauvet, la directrice de France Victimes 66 a détaillé l'accompagnement psychologique et matériel dont bénéficie la trentaine de victimes de l'explosion mortelle de Saint-Laurent-de-la-Salanque.

Le jour du drame, les secours parlaient d'une "scène de guerre". Comment vont les victimes, 48 heures après la catastrophe ?

Karine Chauvet : Comme on peut s'en douter, les victimes sont éprouvées, choquées. C'est le douloureux moment de savoir ce qui se passera après, toutes les questions de relogement. Et pour les familles qui sont en attente de savoir où sont leurs proches, il leur faut des réponses définitives.

Quelle est votre mission, dans les premières heures après un tel évènement ?

Nous intervenons sur réquisition du procureur. Nous venons sur les lieux dédiés aux victimes. À Saint-Laurent-de-la-Salanque, c'est au foyer rural. Nous avons une équipe de juristes et de psychologues qui se déplace, en adaptant nos effectifs de jour en jour. Nous étions cinq lundi, puis quatre mardi et mercredi. Et nous travaillons en collaboration avec la Cellule d'urgence médico-psychologique (CUMP). C'est du soutien moral et psychologique. Tous nos personnels sont formés à la prise en charge de ces victimes qui ont vu des images de guerre. Nous répondons aux questions, pour permettre aux victimes de se libérer.

Après l'urgence, c'est le début de longues démarches administratives, notamment avec les assurances. Vous les accompagnez dans la durée ?

Exactement. On s'adapte en fonction de l'évolution de la situation et des besoins. France Victimes 66 est basée à Perpignan, donc nous pourrons assurer sur le long terme un suivi psychologique et un accompagnement dans les démarches. Ça peut être ponctuel, en fonction des besoins que rencontrent les personnes. L'accompagnement peut s'étaler sur plusieurs années.

L'intervention de France Victimes fait désormais partie de la procédure lors d'une telle catastrophe. Par exemple, sur quels évènements étiez-vous mobilisés avant Saint-Laurent ?

Nous avons été mobilisés aux côtés des victimes de Millas. Nous y travaillons encore. Nous sommes aussi intervenus en renfort d'autres équipes de France Victimes, notamment pour l'ouragan Irma, mais également l'attentat de Trèbes et les inondations de Trèbes. Le réseau France Victimes représente 130 associations et 1.500 professionnels. Nous intervenons parfois en soutien des Français de l'étranger.

Comment gérer une telle charge émotionnelle ?

Nous sommes formés. Et au quotidien, nous sommes également pris en charge, avec l'aide d'intervenants extérieurs.

