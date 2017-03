Explosion des recours au Défenseur des Droits en Bretagne

Les représentants du Défenseur des Droits en Bretagne ont connu une explosion de 20% des demandes l'an dernier. Ils sont 14 dans la région, à accueillir les citoyens qui s'estiment victimes, pour les aider à défendre leurs droits et leur liberté.

20% de demandes en +

En 2016, les 14 délégués bretons au Défenseur des Droits (tous bénévoles) ont reçu 2 053 saisines, soit une hausse de 20,2% sur un an. La majorité des demandes concerne des dossiers sociaux (RSI, CAF, trop-perçu, handicap, titres de séjours...) et des discriminations.

Antoine Marino, le délégué régional du Défenseur des droits en Bretagne, explique son rôle et celui des délégués bretons.

Informer, orienter, voire prendre le relai

Le Défenseur des Droits et ses représentants s'attachent à défendre les droits, dans plusieurs domaines, comme les services publics, le droit des enfants, ou les discriminations.

Son premier rôle est d'informer le "plaignant" sur ses droits et l'orienter, voire prendre le relai et instruire son dossier en s'adressant directement à l'institution mise en cause. Une procédure devant la justice est l'ultime recours.

Une institution près de chez vous : les délégués ont entre leurs mains 80% des dossiers du Défenseur des droits. #LeDroitEstUnCombat pic.twitter.com/bT6I9RoRRs — Défenseur des droits (@Defenseurdroits) February 23, 2017

De + en + de fragilité et précarité

Si les saisines (les demandes) ont explosé de 20% l'an dernier, c'est d'abord parce que "la notoriété du Défenseur des Droits, qui existe depuis 2011, augmente en Bretagne". Selon Antoine Marino, c'est aussi parce qu'il y a de plus en plus de personnes en situations fragile et précaire. Au final, dans 80% des cas, les demandes sont satisfaites.

14 délégués et 20 permanences

Le Défenseur des droits est représenté par 14 délégués en Bretagne. Ils accueillent les citoyens qui s'estiment victimes dans, 7 permanences en Ille-et-Vilaine (Rennes, Redon, Saint-Malo), 4 dans le Morbihan (Vannes, Lorient, Pontivy), 3 dans les Côtes d'Armor (Saint-Brieuc, Dinan, Guingamp) et 6 dans le Finistère (Brest, Quimper, Morlaix).