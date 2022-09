Les violences conjugales ont augmenté de 56% à Reims, alerte le procureur de la République, qui déplore un "triste constat". Matthieu Bourrette se sent ainsi obligé d'accélérer sur d'autres dossiers, comme les vols à l'étalage, désormais classés sans suite dans certains cas.

Explosion des violences conjugales à Reims : "On court à la catastrophe", alerte le procureur de la République

Les faits de violences conjugales traités par le parquet de Reims ont augmenté de 56% en un an. 561 faits ont été enregistrés entre janvier et août 2022, contre 367 sur la même période en 2021. "Un triste constat", pour le procureur de la République de Reims, qui estime que "si ça continue comme ça, on court à la catastrophe".

Matthieu Bourrette déplore un phénomène devenu un "phénomène de masse, qu'il faut traiter de manière individuelle", et qui ne concernent pas seulement les femmes.

Stage de sensibilisation, interdiction de contact, éviction du domicile.... De plus en plus de mesures alternatives

Dans 10 à 15% des cas, ce sont des hommes qui sont victimes de violences conjugales, souligne le procureur de Reims. "On constate un phénomène de mimétisme dans le comportement entre les hommes et les femmes."

On a un certain nombre de femmes qui passent à l'acte en état alcoolisées, qui minimisent les faits ou qui ont le même type d'explications que les hommes, comme "elle a chuté toute seule" ou "je n'ai fait que me défendre. - Matthieu Bourrette, procureur de la République de Reims

En termes de poursuites et de condamnations, Matthieu Bourrette note une stabilité : 152 poursuites en 2021, 153 cette année, sur les huit premiers mois. Le taux de condamnation, lui, est de 96%. Mais les types de poursuites évoluent. "On poursuit davantage en comparutions immédiates, soit pour les faits les plus graves, soit pour des récidives", explique le procureur de la République de Reims.

La croissance la plus importante concerne la mise en œuvre de mesures alternatives, en hausse de 60%, comme un passage devant le délégué du procureur avec une obligation d'effectuer un stage de sensibilisation à la lutte contre les violences conjugales, aux frais du mis en cause, interdiction de contact ou éviction du domicile sur une durée de six mois. Des mesures efficaces "pour un certain nombre de dossiers", assure Matthieu Bourrette.

Des vols à l'étalage et des escroqueries classées sans suite

Cet accroissement a des conséquences sur le fonctionnement de la justice et oblige le parquet de Reims à faire des choix dans le traitement des affaires. "J'ai augmenté la possibilité de classer sans suite un certain nombre de vols à l'étalage lorsque les objets sont immédiatement restitués. Sur les escroqueries sur internet, je classe dès lors que les victimes sont indemnisées par leurs banques", regrette Matthieu Bourrette.

Il est aujourd'hui convaincu qu'on pourrait éviter un certain nombre de procédures, "si on revenait à des relations apaisées, y compris quand c'est conflictuel ou qu'il y a séparation." Il estime qu'on ne peut pas "menacer, frapper, gifler" parce qu'on n'est pas d'accord, ce qui arrive dans toutes les tranches d'âges et toutes les catégories socioprofessionnelles.