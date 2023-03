Explosion du Macao à Limoges : la Cour d'appel rendra sa décision le 30 juin

C'était une audience très attendue par les parties civiles, présentes dans la salle ce mercredi à la Cour d'appel de Limoges. Le procès en appel de Claude Mouchague, gérant du bar-tabac le Macao à Limoges, détruit dans une explosion en juin 2014, a eu lieu ce mercredi. La Cour d'appel rendra sa décision le 30 juin prochain. Claude Mouchague avait été relaxé en première instance par le tribunal correctionnel de Limoges en novembre dernier. Le parquet avait fait appel .

Ce procès en appel s'est essentiellement déroulé autour de l'intentionnalité du gérant du Macao. Claude Mouchague a-t-il volontairement ouvert une bouteille de gaz ce 10 juin 2014 après s'être retranché dans l'une des deux réserves de son établissement suite à une dispute avec son ancienne compagne et son fils ? Le ministère public estime que oui, et a requis 5 ans de prison ferme avec mandat de dépôt.

"Pas un mot"

Pour les parties civiles, notamment Jean-Pascal Roule, le pompier gravement blessé ce soir là, il regrette le manque d'empathie de Claude Mouchague. "Qu'il soit pénalement coupable ou pas, il est responsable de l'explosion. Je regrette le comportement de Claude Mouchague qui n'a pas eu un mot, un regard, un regret pour les victimes qui sont considérables, les dégâts sont énormes", explique Maître Anne Tosi, avocate de Jean-Pascal Roule, présent ce mercredi dans la salle d'audience avec tous les membres de l'équipe des pompiers présents lors de l'intervention au Macao ce soir du 10 juin 2014.

Le ministère public et les parties civiles ont toutes insisté sur les nombreuses versions, contradictoires, énoncées par Claude Mouchague lors de cette instruction longue de huit ans. D'abord le 12 juin 2014, alors qu'il est à l'hôpital, au service des grands brûlés de Bordeaux, il a reconnu "avoir fait une connerie", puis nié son intention de blesser et faire exploser son établissement lors de nouvelles auditions.

"On ne fait pas du pénal sur des hypothèses"

Pour la défense, représentée par Jean-Christophe Romand, "une action volontaire, ça se démontre", et selon lui, il n'y a pas matière à condamner pénalement son client. Or, "comme on s'est dépêché de déblayer (les lieux du sinistre, ndlr), on n'a plus d'indices sur, véritablement, les circonstances. On est obligé de reconstruire avec des hypothèses", poursuit Maître Jean-Christophe Romand. "Vous voulez condamner des gens et vous ne savez même pas dans quelles conditions, précisément, l'explosion est intervenue", termine-t-il.

Il a demandé la confirmation du jugement du tribunal correctionnel de Limoges en novembre dernier, c'est à dire la relaxe de son client Claude Mouchague. La Cour d'appel de Limoges a mis sa décision en délibéré au 30 juin prochain.