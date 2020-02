Explosion du nombre de morts sur les routes dans le Finistère

Depuis le début de l'année, dix personnes sont mortes sur les routes du Finistère. En cause, la vitesse, l'alcool et la drogue.

Finistère, France

10 morts depuis le début de l'année sur les routes du Finistère : Mardi, une femme de 89 ans est morte, percutée par une moto à Trégunc. "Le nombre de morts augmente mais aussi le nombre de blessés", précise Aurélien Adam, directeur de cabinet du préfet du Finistère. "Il faut tirer un signal d'alarme. C'est 150% de tués en plus et le nombre de blessés augmente de plus de 50%. On a une augmentation du nombre de blessés légers mais surtout hospitalisés. Cela veut dire des blessures parfois irréversibles. Une fois le choc passé, les victimes traînent cela toute leur vie."

Vitesse, alcool et drogue

"On s'inquiète car on se demande pourquoi il y a cette augmentation", reprend Aurélien Adam. "On sait que la vitesse et la consommation d'alcool et de stupéfiants sont en cause. Nos concitoyens continuent à rouler vite et à conduire parfois sous l'empire d'état alcoolisé ou de stupéfiants. Il suffit parfois de prendre la route nationale entre Quimper et Brest. Parfois la route est mouillée et on voit _des automobilistes rouler bien au-delà de la vitesse autorisée_". 100 km/h en l'occurence...

Agiter la peur du gendarme

"On va être obligé de mettre plus de gendarmes sur les routes. On fait beaucoup de prévention ces derniers temps mais avec ces chiffres, il va falloir faire plus de répression avec plus de forces de l'ordre mobilisées. L'expérimentation des voitures-radars va se développer dans le Finistère dans les mois qui viennent." Depuis quelques mois, des panneaux avertissant de contrôles de vitesse ont fleuri sur la route de Bénodet/Fouesnant. "Les panneaux "attention radars" peuvent être une solution. Car l'automobiliste se dit qu'il risque d'avoir une amende donc c'est un dispositif qui fonctionne."