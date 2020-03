Explosion et début d'incendie dans l'usine Saipol, classée Seveso, près de Rouen

une explosion s'est produite et un début d'incendie s'est déclaré (illustration).

Une intervention des pompiers est en cours dans l'usine Saipol, située boulevard Maritime, à Grand-Couronne près de Rouen ce vendredi. D'après nos informations, une explosion s'est produite et un début d'incendie s'est déclaré. Les salariés de cette usine classée Seveso seuil bas ont commencé à éteindre le feu en attendant les secours arrivés peu de temps après sur place. Tous les systèmes de sécurité se sont mis en route et le personnel a été évacué. Ils étaient 80 sur place, c'était l'heure de la relève des équipes.

L'origine du feu à préciser

Le point de départ du feu reste à préciser. L'usine fabrique des agro-carburants. Selon 76actu, plusieurs écoles sont confinées dans la commune (Pablo Picasso, Victor Hugo et Pierre Brossolette). Le groupe Saipol possède plusieurs sites en France dont les usines de Grand-Couronne et de Dieppe en Seine-Maritime. A Dieppe, en février 2018, deux personnes sont mortes après une explosion dans l'usine. Saipol et un sous-traitant ont été mis en examen pour homicide involontaire.