Explosion mortelle à la fonderie de Feurs : procès en appel le 17 janvier à Lyon

Six ans après le drame, le collectif Vérité et Justice pour Jacques et Damien continue de se mobiliser : nouvelle échéance le 16 janvier, avec une course à pied en relais et une caravane d'information qui doit traverser vingt communes la veille de l'audience à la cour d'appel de Lyon.

Nouvelle date dans le marathon judiciaire des proches de deux ouvriers tués en en juin 201, dans une explosion à la fonderie de Feurs : ce sera à Lyon à la cour d'appel le 17 janvier, conséquence des recours déposés par Feursmétal et Valdi.

En novembre 2016, le tribunal correctionnel de Saint-Étienne a respectivement condamné les deux entreprises à des amendes de 250 000 et 200 000 euros pour blessures et homicides involontaires.

Selon le collectif Vérité et Justice pour Jacques et Damien, ce sera la douzième fois que les proches des deux victimes se rendront à une audience.

Une Sainté-Lyon en passant par les lieux du drame

"Au mépris total des familles partie civile, [la fonderie] refuse d’assumer ses responsabilités et d’accepter les décisions de justice", déplore le collectif. Les familles et les proches appréhendent cette nouvelle échéance : "Tout repart à zéro comme s’il n’y avait eu aucune condamnation et juridiquement tout est possible, y compris la relaxe !".

D'où une nouvelle mobilisation du comité de soutien sous la forme d'une course à pied entre Saint-Etienne, Feurs et Lyon. Huit coureurs se relaieront sur 136 km en partant du tribunal stéphanoise la veille de l'audience le 16 janvier pour rejoindre le palais de justice le lendemain matin où un rassemblement est également prévu. Le collectif compte informer l'opinion tout au long du trajet avec un stand d'information dans une caravane.