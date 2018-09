Saipol, filiale du numéro un français des huiles de table Avril et un sous-traitant, la SNAD, Société Normande d'Assainissement et de Dépollution, ont été mis en examen pour homicide involontaire. La mise en examen remonte au 24 juillet mais on ne l'a appris que ce mercredi 6 septembre. Deux personnes avaient perdu la vie dans l'explosion qui s'est produite dans cette usine de Dieppe (Seine-Maritime) samedi 17 février 2018. Les deux victimes sont deux employés de la SNAD, la Société Normande d'Assainissement et de Dépollution, basée à Heudebouville dans l'Eure. L'entreprise avait l'habitude d'intervenir chez Saipol, pour nettoyer les cuves dans l'atelier d'extraction notamment.

Le procureur de la République a confirmé que les deux entreprises ont été mises en examen pour "homicide involontaire par violation manifestation délibérée d'une obligation de sécurité ou de prudence"