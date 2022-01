Explosion qui a grièvement blessé Philippe Boutron sur le Dakar : l'Arabie saoudite bloque-t-elle l'enquête ?

Selon franceinfo, aucun enquêteur français n'a pu se rendre sur les lieux de l'explosion d'un véhicule qui a grièvement blessé le pilote orléanais Philippe Boutron, le 30 décembre dernier à Djeddah, avant le départ du Dakar. Les relations semblent difficiles entre la France et l'Arabie saoudite.

Presque trois semaines après l’explosion à Djeddah en Arabie saoudite d’un véhicule du rallye Dakar qui a grièvement blessé le pilote (et président de l'US Orléans) Philippe Boutron, l’enquête n'a guère avancé, côté français.

Aucun enquêteur français n'est encore arrivé sur place

Selon les informations de franceinfo, depuis la saisie de ce dossier par le parquet antiterroriste, les autorités saoudiennes n’ont pas vraiment aidé la justice française et aucun enquêteur de la DGSI (direction générale de la sécurité intérieure) n’a encore pu mettre le pied en Arabie Saoudite pour entamer l’examen des éléments à disposition des autorités saoudiennes.

Négociations très difficiles entre les deux pays

Une source française proche du dossier le confirme à franceinfo : des négociations très difficiles tant diplomatiques que judiciaires sont en cours pour qu’une équipe de la DGSI puisse se rendre à Djeddah, le lieu de l’explosion. Il faut pouvoir examiner le 4X4 d’assistance de l’équipe Sodicars Racing, en partie éventré, savoir si la police saoudienne a retrouvé ou non des traces d’explosif sous le plancher du véhicule, visionner également une vidéo de mauvaise qualité prise par l’une des caméras de surveillance de l’hôtel Donatello où résidait l’équipe française visée. Cette vidéo, dont l'existence avait été révélée par Le Figaro, montrent trois ou quatre individus en train de s’affairer sur le véhicule avant les faits, confirme franceinfo.

Toujours pas de revendications

Les membres de l’équipe Sodicars Racing et des responsables du rallye Dakar, tous rentrés en France désormais, puisque l'épreuve est terminée, doivent être entendus prochainement par la DGSI. Sollicité par Franceinfo, le parquet antiterroriste ne fait aucun commentaire sur l’état d’avancement de l’enquête. Il ne confirme pas non plus l’absence de revendication dans cette affaire.