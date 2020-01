Explosion rue de la Souterraine à Limoges : plusieurs habitants n'ont toujours pas pu regagner leur domicile

La rue de la Souterraine à Limoges toujours interdite d'accès après l'explosion qui a soufflé une maison et plusieurs habitations

Limoges, France

Plusieurs familles ne sont pas encore rentrées chez elles depuis l’explosion de la rue de la souterraine, dans le quartier Marceau-Carnot, à Limoges. Une maison a été littéralement soufflée et les habitations voisines endommagées (une dizaine), sans doute à cause d'une fuite de gaz. Une enquête a été ouverte pour définir les causes exactes de l'explosion. La municipalité de Limoges a pris un arrêté de péril imminent sur toute la rue, interdisant son accès.

Deux blessés graves

Le bilan est lourd : 2 blessés graves. Les deux occupants de la maison qui a explosé. L'un d'eux est toujours hospitalisé au CHU de Limoges dans un état critique (son pronostic vital engagé) et son épouse gravement brûlée a été transportée à Bordeaux. Une troisième victime, plus légèrement blessée est sortie de l'hôpital.

Toute la journée de lundi, de 10h à 17h30, au centre technique municipal de Limoges (50 avenue du Général Leclerc), une cellule de soutien, mise en place par France Victimes 87, accueillera les victimes pour les premières démarches liées aux assurances. A noter que les personnes qui n'étaient pas là ce weekend peuvent joindre GrDF au 0.800.47.33.33 pour la remise en marche de leur compteur.