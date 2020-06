La ville de Paris est de nouveau mise en cause dans l'explosion de la rue de Trévise, le 12 janvier 2019. L'expertise définitive

Explosion rue de Trévise : la ville de Paris de nouveau mise en cause

L'explosion a fait quatre morts et 66 blessés le 12 janvier 2019

La mise en cause de la ville de Paris dans l'explosion qui a fait quatre morts rue de Trévise en janvier 2019 est confirmée ce lundi 15 juin par le rapport d'expertise définitif qu'avait commandé la justice. Il relève notamment un "défaut de vigilance et de technicité de la voirie" de la ville de Paris, estimant que "l'explosion aurait pu être évitée" si la cause de l'affaissement du trottoir devant l'immeuble où elle s'est produite avait été recherchée en amont par la municipalité.

En décembre 2019, une précédente expertise faisait état d'une "rupture d'une canalisation de gaz, liée à des manquements de la ville de Paris". L'explosion avait fait quatre morts et 66 blessés.