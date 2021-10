Explosion rue de Trévise : "personne ne m'entend, personne ne veut m'aider, je regrette de ne pas être morte"

"Je suis vraiment épuisée, j'ai 25 ans, j'en avais 22 quand j'ai explosé, je n'ai pas à mener un combat comme ça", craque Inès au téléphone. La jeune victime blessée de l'explosion de la rue de Trévise en janvier 2019 dans le IXe arrondissement de Paris, est alitée pour deux mois, à l'hôpital. Elle vient de subir sa 41e opération des jambes. Mais il y a dix jours, elle a reçu un courrier de la CPAM. Elle ne sera désormais plus prise en charge. Une goutte d'eau qui a fait déborder son vase.

Depuis sa chambre stérile, elle a créé un compte Twitter pour interpeller la mairie de Paris et la supplier de signer enfin l'accord-cadre qui permettrait l'indemnisation totale, définitive et tant que besoin de toutes les victimes de la catastrophe. Trente-quatre mois plus tard, la mairie de Paris a d’abord promis de provisionner une enveloppe de 20 millions d'euros pour aider les victimes toujours en difficulté. Lors d’un débat houleux au Conseil de Paris, ce mercredi, Emmanuel Grégoire a finalement affirmer sa volonté de signer l’accord-cadre d'ici la fin de l'année, mais après réécriture. Cela va encore prendre des mois regrettent les associations.

Les victimes physiques plus prises en charge

"Orthopédiquement, on est arrivé au bout de ce qu'on pouvait faire, je boiterai toute ma vie", résume Inès qui travaillait dans l'hôtel à l'angle de la rue, ce samedi matin-là, pour payer ses études de juriste. Mais les allers-retours à l’hôpital ne sont pas terminés, la jeune femme a déjà rendez-vous pour la suite : "il faut que je refasse mes dents, que je me fasse opérer du nez parce que je respire très très mal, je suis sourde d'une oreille. Ça va encore durer deux ou trois ans d'après les médecins." Tout ça désormais de sa poche, faute d’accord-cadre encadrant l’indemnisation des victimes pendant l’instruction. L’enquête est toujours en cours. La mairie de Paris, mise en examen, a demandé des contre-expertises.

"Je vais devoir payer mais avec quel argent ? Mes comptes en banques sont vides, je ne travaille plus, je touche le revenu minimum mais je n’ai d’aide de personne, ni les assurances, ni la mairie de Paris", rappelle encore Inès à France Bleu Paris, fatiguée, submergée par son ras-le-bol. "C’est dur, je vois mes copines qui finissent leurs études. Elles deviennent avocates, elles enchaînent avec l’école de la magistrature. C’est la vie que j’avais construite et je n’ai plus accès à cette vie-là. Et même si je finis par guérir, j’aurai trente ans, ce sera trop tard. Je n’ai plus d’avenir", sanglote la jeune femme.

Alors elle a fini par craquer. Fin septembre, Anne Hidalgo confirme ses ambitions présidentielles et Inès créé le compte Twitter "Anne c'est Inès" pour l’interpeller directement. "Bonjour Anne Hidalgo, c’est Inès. Pas besoin de me présenter, vous savez qui je suis. Un avenir à tous nos enfants ? Je vous écris sur mon lit d’hôpital où je viens de subir ma 41e opération. Pouvez-vous m’expliquer quel avenir j’ai ? Que me reste-t-il ? Quand allez-vous payer ?", dit la biographie du compte. Depuis, elle a publié quelques 7.000 tweets et est suivie par 6.000 abonnés.

"Je ne sais pas ce que je dois faire de plus", renifle Inès. "Personne ne m’entend, personne ne veut m’aider. J’ai l’impression qu’ils attendent un suicide pour que ça déclenche quelque chose. Des fois je regrette de ne pas être morte dans l’explosion. Je me sens morte de l’intérieur, mais j’aurais voulu partir. Que les pompiers me trouvent encore plus tardivement."

Des mots forts, glaçants qui ont fait bouger quelques lignes. Dans la foulée de la création de son compte Twitter, la mairie de Paris a annoncé provisionner une enveloppe de 20 millions d’euros pour indemniser les victimes de l’explosion de la rue de Trévise. Un vote de principe était prévu au conseil de Paris de ce mois d’octobre. Mais une réunion entre la municipalité et les associations de victimes, mercredi 6 octobre, a encore déçu les rescapés. "Ce n’est pas ce qu’on demande", résume à France Bleu Paris Linda Zaourar, présidente de Vret, l’association des victimes et rescapés.

Finalement, la pression continuant de monter, notamment au conseil de Paris de ces trois derniers jours, l’exécutif parisien précise, par la voie d’Emmanuel Grégoire, premier adjoint à la ville : "nous avons à maintes reprises donné notre accord de principe à la signature d’un accord-cadre, à la réserve de quelques points de droit qui s’imposent à nous. Le premier étant que _ce n’est pas une reconnaissance de culpabilité._" La signature noir sur blanc de l'accord-cadre sera actée "on l'espère", disent les équipes d'Emmanuel Grégoire, au conseil du mois de novembre.

Le calendrier s'accélère enfin ?

"Des mots les victimes n’en veulent plus, elles veulent des actes", avait introduit Delphine Burkli, maire du 9e arrondissement, fort soutien des victimes depuis la catastrophe. "Quand allez-vous mettre en place l’accord cadre ? Pour quel montant et un versement aux victimes à quelle échéance ?", a demandé concrètement l’élue parisienne.

"Pourquoi 20 millions ? A qui ? Comment ? Quand ?", demande de son côté Linda Zaourar. "Rien n’est clair, on se fait balader et on a l’impression qu’il fallait calmer les victimes. Nous voulons la signature d’un accord-cadre type, signés dans tous les précédents accidents collectifs, qui permettra une indemnisation totale, définitive des victimes."

"Que la mairie de Paris signe, qu’on en finisse", conclut Inès. "Que je puisse au moins dormir sans me demander comment je vais payer mes opérations, que tout ça se termine !" Un nouveau comité local d’aide aux victimes est convoqué le 21 octobre.