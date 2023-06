Explosion rue St-Jacques : le point sur l'enquête avec Florence Berthout, maire du Ve arrondissement

"L'enquête se poursuit.", affirme Florence Berthout, en faisant un point sur l'état des recherches rue St-Jacques, suite à l'explosion survenue mercredi dernier. La maire du 5e arrondissement était l'invitée de France Bleu Paris ce matin à 8h15.

Quatre personnes sont encore hospitalisées et une est toujours portée disparue. Il s'agit d'une femme, elle enseignait à la Paris American Academy. L'école se situait au 3e étage du bâtiment, les pompiers déblaient actuellement la zone "potentiellement très très dangereuse", d'après l'élue.

"Il reste à ce jour une soixantaine d'adresses d'immeubles, dans lesquels les habitants ne peuvent pas rentrer." Les habitants attendent les arrêtés de péril "pour voir quelles sont les zones sur lesquelles [ils] peuvent entrer en respectant des prescriptions pour faire des travaux. "

On en saura plus dans les prochaines heures voire dans les prochains jours. La Direction du logement et de l'habitat de la mairie de Paris les prépare "sur la base des rapports qui nous ont été communiqués".

A priori, au moins trois immeubles seront inaccessibles dans les mois qui viennent.

La piste du gaz est privilégiée mais rien n'est confirmé. En effet, cette enquête est d'autant plus délicate que comme l'explique Mme la maire, "c**'était une zone où nous avions réalisé des travaux de remise à niveau** de l'ensemble du réseau."