Incendie suite à une explosion à Hayange

Samedi matin vers 3h et demi, un incendie s’est déclenché suite à une explosion rue Foch à Hayange en Moselle. Il n’y a pas de blessés, mais l’immeuble a été mis en sécurité pour parer à tous risque d'effondrement. Un expert est attendu sur place.

.La déflagration s’est produite vers 3h30, samedi 25 novembre dans un commerce de la rue Foch d'Hayange indiquent les pompiers. Il y a d’abord eu un bruit d’explosion, suivi d’un incendie dans un snack du centre-ville. L’immeuble de deux étages comprend un commerce et des habitations au-dessus, mais personne n’était présent dans le commerce et les logements situés au-dessus n’étaient pas occupés. Il n'y a donc ni victimes, ni blessés.

Une expertise attendue

Un expert doit se rendre sur les lieux samedi matin pour estimer les dégâts et surtout le danger potentiel. Il doit, entre autre, déterminer si il y a risque d’effondrement. En attendant, la municipalité a pris un arrêté de mise en péril pour parer à tous problème et un périmètre de sécurité est en place. Le maire et la première adjointe se sont rendus sur les lieux.

Cette explosion pourrait être d’origine criminelle. Un engin explosif artisanal aurait été jeté sur la vitrine de ce snack du centre-ville.

Plus d'infos à venir