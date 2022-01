Explosion sur le Dakar : "Une vidéo accrédite la thèse de l'attentat" affirme le journaliste Georges Malbrunot

L'explosion du véhicule que conduisait Philippe Boutron, le 30 décembre, à Jeddah, en Arabie Saoudite pour le Dakar 2022 est-elle un attentat ? Le journaliste Georges Malbrunot, spécialiste du Moyen-Orient (et co-auteur avec Christian Chesneau du livre Le Déclassement français à paraître la semaine prochaine chez Michel Lafon), en est persuadé. Il révèle l'existence d'une vidéo, issue d'une caméra de surveillance, qui montre la préparation de l'attentat qui a grièvement blessé le président de l'USO football. Entretien avec Georges Malbrunot.

Il existe selon vous une vidéo montrant très clairement que l'explosion du véhicule de Philippe Boutron est un attentat ?

Absolument. Cette vidéo montre trois individus, dont l'un en train de poser une charge explosive contre le longeron de la voiture qui a explosé ensuite. Ces trois individus se trouvaient sur un parking, c'est très vraisemblablement issu d'une caméra de vidéo-surveillance. Ce n'est pas une vidéo qui circule, c'est une vidéo qui est entre les mains des autorités saoudiennes, qui n'ont probablement pas envie que cela se sache trop, parce que cela jette une ombre sur le royaume d'Arabie Saoudite qui cherche à montrer qu'il est capable d'organiser des événements sportifs, des grands festivals, etc. Mais cela accrédite effectivement la thèse de l'attentat.

Quel pourrait en être le motif ?

Le mode opératoire de cet attentat paraît assez rudimentaire : ça n'est pas, a priori, l'œuvre de groupes très structurés comme Al-Qaïda ou Daech qui ont été actifs en Arabie Saoudite ces 15 dernières années. Mais il y a autour de Jeddah, qui est un port, qui est une ville plus libérale que les autres grandes villes d'Arabie Saoudite, il y a des tribus, des Saoudiens sans doute hostiles au pouvoir en place. Cet attentat pourrait être un double message, envoyé à la fois aux autorités saoudiennes, contre la marche forcée vers la modernisation engagée par le prince héritier Mohammed ben Salmane et puis aussi aux Occidentaux - pas nécessairement contre la France en particulier, mais parce que le Dakar, ce n'est pas quelque chose qui est approuvée par 100% des Saoudiens, comme ce n'était pas forcément approuvée par tous les Africains lorsque cela avait lieu en Afrique.

Mardi, à Paris, le Parquet national anti-terroriste a ouvert une enquête : peut-on espérer une collaboration avec les autorités saoudiennes ?

C'est une vraie interrogation. En réalité, cette affaire embarrasse l'Arabie Saoudite mais elle embarrasse aussi la France, car il y a toujours cette crainte de ne pas trop déplaire à un partenaire dont on espère qu'il signera des contrats... Avec cette vidéo, l'enquête devrait pouvoir avancer, mais est-ce que la police saoudienne, est-ce que les autorités saoudiennes vont pleinement coopérer avec la France, et notamment avec la DGSI française, qui a été mandatée par le Parquet anti-terroriste ? On peut être sceptique, je pense.

Y compris parce qu'il y a un précédent : l'attentat de 2007 qui avait tué quatre Français près du site archéologique de Madain Saleh, dans le nord-est de l'Arabie Saoudite ?

Sur cet attentat-là, on sait assez précisément ce qu'il s'est passé : un groupe de djihadistes saoudiens liés à Al-Qaïda s'entraînaient au tir dans cette région désertique, quand ils ont vu des touristes pique-niquer un vendredi - les quatre Français ont été sauvagement assassinés. Ensuite, les responsables de l'attentat ont été trouvés, deux hommes ont été condamnés à mort en 2014, mais les familles des victimes ont été tenues à l'écart du dossier judiciaire et, à ma connaissance, n'ont pas reçu d'indemnisation de la part de l'Arabie Saoudite. Ce précédent suggère qu'il faudra, pour la famille de Philippe Boutron, maintenir la pression à la fois sur les autorités françaises et les autorités saoudiennes.