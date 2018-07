Carnoux-en-Provence, France

Quatre personnes ont été légèrement blessées dans l'explosion de deux bonbonnes de gaz sur le toit d'un immeuble en construction à Carnoux (Bouches-du-Rhône) ce jeudi vers 10h15.

Une explosion lors de travaux d'étanchéité

Des ouvriers procédaient à des travaux d'étanchéité sur la toiture d'un bâtiment destiné à être une annexe de la mairie quand le feu a pris. L'incendie a gagné des plaques de polyester dégageant une épaisse fumée noire. Deux bonbonnes de gaz ont alors explosé. "La détonation a été entendue dans toute la commune" explique le maire de Carnoux Jean-Pierre Giorgi à France Bleu Provence.

Deux ouvriers, un policier municipal et un pompier légèrement blessés

Quatre personnes ont été blessées : deux ouvriers, un policier municipal et un sapeur-pompier. Ils souffrent de légères brûlures notamment aux mains et de contusions. L'un des deux ouvriers et le sapeur-pompier ont en effet sauté du toit. Ils sont hors de danger.

Circulation interdite dans le centre de Carnoux

La circulation a été immédiatement interdite dans tout le secteur. Les sapeurs-pompiers, la police municipale et les gendarmes sont intervenus. 50 sapeurs-pompiers étaient sur place ainsi que 20 engins. La mairie à été évacuée ainsi que la Poste. Un périmètre de sécurité a été dressé. Mais le feu ne s'est pas propagé aux autres bâtiments.

Le feu a été immédiatement maîtrisé.

CENTRE VILLE DE CARNOUX BLOQUÉ À LA CIRCULATION. Feu suivi d'explosions au Centre Ville de Carnoux en Provence au niveau de la nouvelle Mairie. ( Photo G. Pourrières) pic.twitter.com/UJCXaZb82E — RCSC CASSIS (@Rcsccassis) July 19, 2018