Explusion de Madama : le couple qui avait accueilli le jeune malien placé en garde à vue

"Est-ce le retour du délit de solidarité ?" C'est la question que se pose RESF 43. Dans un communiqué publié ce mercredi, le collectif dénonce le placement en garde à vue du couple qui avait accueilli chez lui Madama Diawara, jeune malien de 19 ans, actuellement sous le coup d'une obligation de quitter le territoire français. Après plusieurs mois de procédure et de recours, la préfecture de Haute-Loire avait finalement ordonné son expulsion en février dernier, décision confirmée ensuite par le tribunal administratif de Clermont-Ferrand au mois d'avril. Depuis, Madama est introuvable.

Garde à vue et perquisition

Jointe par téléphone, Véronique de Marconnay, qui se présente comme la mère adoptive de Madama, confirme son placement en garde à vue le 16 septembre dernier. "Avec mon conjoint, nous avons été convoqués à la gendarmerie de Loudes, sans plus d'explication", confie-t-elle. "Et une fois sur place, nous avons été séparés." Le garde à vue du couple a duré entre 8 heures et 15 heures, et leur domicile a également été perquisitionné. Selon Véronique de Marconnay, deux ordinateurs et un téléphone portable ont été saisis.

Elle et son compagnon sont soupçonnés de complicité de faux et usage de faux. Cela concernerait l'acte de naissance de Madama, qu'il avait dû fournir pour essayer d'obtenir sa régularisation mais que la préfecture de Haute-Loire considère comme faux, ce qui avait motivé la décision d'expulsion.

Véronique de Marconnay se dit en colère et indignée de son placement en garde à vue. Le 9 mars dernier, Madama avait lui aussi été convoqué à la gendarmerie de Gerzat, dans le Puy-de Dôme, avant d'être placé en garde à vue et envoyé en centre de rétention. Le jeune malien avait été libéré quelques jours plus tard.