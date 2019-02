Exposé au glyphosate, un agriculteur poitevin à la retraite fait une tentative de suicide

Scorbé-Clairvaux, France

Alors que s'ouvre mercredi le procès en appel d'un agriculteur charentais, Paul François, contre la firme Monsanto, le glyphosate semble aussi à l'origine d'un drame dans le Nord-Vienne. Jean-Paul Lucas, agriculteur céréalier, aujourd'hui à la retraite, raconte avoir été exposé et brûlé, par le pesticide. "C'était un produit que je pensais inoffensif."

On était le 13 juillet 2003 et il me restait quatre hectares de colza à moissonner, j'avais ouvert les vitres parce que ma clim était en panne et j'ai brûlé, ma peau a brûlé en absorbant les vapeurs de glyphosate.

Des brûlures au troisième degré mais pas de procès

Depuis cet été 2003, la santé de Jean-Paul Lucas n'a cessé de se dégrader. "Ce glyphosate m'a causé de gros problèmes pulmonaires, des brûlures externes, à chaque fois je faisais des œdèmes de Quincke, j'avais des brûlures jusqu'au troisième degré, beaucoup de problèmes respiratoires, et je suis devenu photosensible à la lumière."

J'étais le pot de terre contre le pot de fer

L'agriculteur renonce à attaquer en justice Monsanto. "Je ne pouvais pas les attaquer pour des raisons financières".

Calvaire médical et administratif jusqu'à la tentative de suicide

L'exposition au glyphosate a été le début de la spirale infernale. "On se bat contre la maladie", raconte Jean-Paul Lucas, mais il y a aussi l'administration. "Ça été le déclic".

Il faut toujours, toujours, toujours, fournir des preuves, vous imaginez pas la quantité de lettres recommandés, les démarches que j'ai faites, voilà pourquoi je suis passé à l'acte

Lundi 28 janvier, Jean-Paul Lucas, se gare sur le parking de l'agence Groupama de Châtellerault avec laquelle il est en conflit. "J'ai passé une corde à mon camion et je me suis pendu dans le vide". L'agriculteur retraité est sauvé in extremis par un passant et des salariés de l'agence.