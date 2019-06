PHOTOS - L'exposition "FORT Contemporain" démarre au château de Mayenne

Le château de Mayenne mélange art contemporain et patrimoine historique dans une exposition intitulée "FORT Contemporain" à partir du 22 juin. Onze artistes ont créé une soixantaine d’œuvres exposées jusqu'en octobre. Reportage de Sarah Saltiel-Ragot.

Mayenne, France

Lieu historique de la ville de Mayenne, le château accueille pendant plus de trois mois, les œuvres d'artistes contemporains. Une exposition organisée par le musée du château et le centre d'art contemporain de la ville, le Kiosque.

Démarche singulière, les pièces ont été crée spécialement pour l'événement et les artistes se sont adaptés au lieu. "Notre souhait était vraiment de travailler autour de l'architecture et de passer des commandes à des artistes," explique le directeur du musée Mathieu Grandet. Pour Mathias Courtet du Kiosque, l'exposition permet "qu'au travers d'artistes vivants, les gens regardent des artistes qui ne sont plus là aujourd'hui."

Onze artistes, onze styles

Tapisseries, installations ou encore sculptures, chaque artiste a choisi une forme différente pour incarner ce lieu. Laurent Pernot est l'un d'entre eux. "C'est comme quelqu'un qui veille sur les lieux," dévoile l'artiste en parlant de sa sculpture. Intitulée "Gardien", elle est perchée en haut des reste du rempart qui accueille les visiteurs représente un jeune garçon, "symbole d'avenir".

L'atout insolite de l'exposition est l'habitation éphémère, "Nuit au FORT", réalisée par "Barreau et Charbonnet" où les visiteurs peuvent passer la nuit. Parmi les autres noms que l'on croise dans le musée, se trouvent le photographe Charles Fréger ou encore le graphiste Julien Colombier.

Découvrez quelques-unes de ces œuvres exposées jusqu'en octobre 2019

Création de Valérian Henry © Radio France - Sarah Saltiel-Ragot

Tapisserie de Marie Aurore Stiker Metral au musée du château de Mayenne. © Radio France - Sarah Saltiel-Ragot

Statue "Gardien" de Laurent Pernot au château de Mayenne. © Radio France - Sarah Saltiel-Ragot