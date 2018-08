Metz, France

Ce Marocain de 31 ans, débouté du droit d'asile, était hébergé dans un foyer de Metz par l'Office Français de l'immigration et de l'intégration. Mercredi il s'est montré particulièrement agressif, si bien qu'il a été expulsé de son centre d'accueil. Très mécontent, le trentenaire a entamé une grève de la faim et dans un geste de colère, il s'est cousu les lèvres.

Les discussions ont été rendues difficiles

L'homme n'a pas voulu être pris en charge par les pompiers et par la police, "il a montré de façon explicite son refus d'être hospitalisé". Il s'est rendu devant l'ancien camp de migrant de Blida à Metz et après une nuit dans la rue et des discussions rendues un peu difficiles avec les services de l'état et de la mairie de Metz - à cause des fils qui entravaient sa bouche - un autre hébergement géré par un opérateur social lui a été proposé. "Pour des questions sanitaires et des questions de dignité humaine" explique un représentant de l'état. Ce jeudi après-midi il a accepté d'intégrer un nouveau foyer, il a donc cessé sa grève de la faim et il a été pris en charge. Ses fils ont été coupés.