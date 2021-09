Expulsion d'un camp rom illégal à l'ouest de Nice, la fin d'un imbroglio administratif

Opération d'expulsion et de destruction du camp de roms illégal de Lingostière mercredi 29 septembre, suite à une décision du tribunal judiciaire, en présence du préfet et du maire de Nice. Les occupants qui vivaient illégalement sur les terrains depuis 3 ans ont déserté les lieux pendant la nuit

Ils sont venus en nombre, le préfet des Alpes-Maritimes, ainsi que la sous-préfète, le maire du Nice également, accompagnés de dizaines d'agents municipaux, la police municipale, la police nationale et même la fourrière et des vigiles : tous les participants à cette opération ont pénétré dans un camp désert.

Opération d'expulsion

Le ballet des engins de chantier ne prêtent aucune attention aux jouets d'enfants qui jonchent le sol, encore moins aux objets personnels qui traînent un peu partout, entre les caravanes désertées et les carcasses brûlée. Après 3 ans d'occupation illégale sur plusieurs parcelles du chemin de la ferme Agnel à Lingostière, les familles roms ont fui à l'approche d'une opération de police chargée d'exécuter une décision de justice d'expulsion.

Entre les nuisances montrées du doigt par le voisinage, l'occupation illégale, sans droit ni titre d'un terrain privé et la poursuite de certains occupants eux-mêmes, du fait de leur présence illégale sur le territoire, les jours du camp étaient comptés. Sollicité par la ville de Nice, les riverains et les propriétaires de ces parcelles, le tribunal judiciaire a décidé une expulsion des occupants suite à un violent incendie le 11 août dernier. Cet incendie survenu au cœur de l'été a précipité l'exécution de cette décision, et le préfet Bernard Gonzales a décidé d'en finir avec cette situation inextricable. "Il y a eu le traitement social et l'approche sécuritaire" dit il "un jour il faut siffler la fin de la partie" et c'est ce qui s'est passé.

3 ans d'imbroglio

"J'ai mis 3 ans à obtenir le concours des forces de l'ordre pour cette expulsion" déplore le maire de Nice venu sur place. Il énumère les enquêtes sociales, les problèmes de sécurité de salubrité ou de clandestinité qui ont entravé la démarche. "je ne lâche rien" rappelle-t-il. Il prévient les occupants illégaux qu'il ne les laissera pas s'installer ailleurs.

Il faut dire que les choses ont trainé pendant plusieurs années. Des parcelles sur plusieurs terrains sont en fait concernées et elles appartiennent à une multitude de propriétaires, ce qui a considérablement compliqué les démarches. Le maire de Nice explique qu'il a eu du mal à obtenir l'unanimité des propriétaires, une union sacrée indispensable pour initier la moindre procédure. "3 indivisions en sont les propriétaires" nous explique Maitre Hauguel l'huissier de justice en charge de faire exécuter la décision. Si on ajoute la fragilité des populations concernées , les problème de salubrité ou encore la présence de nombreux enfants en bas âge, tout les voyants sont au vert pour rendre cette opération plus longue et complexe.

"Les questions de diagnostiques et d'accompagnement social sont au 1er plan avant toute évacuation, quand elles sont en règle" le préfet Bernard Gonzales

Evacution du camp rom de Lingostière à Nice © Radio France - Alexandre Mottot

La question délicate des roms

Pour la Sous préfète Patricia Valma, il y a eu un travail social de longue haleine. "Mais ce site a deux publics, une population en grande précarité, dont le parcours peut relever d'un travail social classique". Mais déplore-t-elle "il y a aussi des occupants doublement illégaux, car ils n'ont pas de titre de séjours en France et doivent faire l'objet de mesure d'éloignement". Les services de la préfecture deux familles ( soit 9 personnes ) ont accepté la proposition de relogement et ont donc été prises en charge par les services de l’État. "Concernant les personnes en situation irrégulière, elles ont vocation à quitter le territoire français". Le préfet Bernard Gonzales refuse également de généraliser et il entend distinguer "les parcours compliqué et cabossé par la vie de ceux qui sont sur des modes de vie trop différents avec des pratiques proches de la délinquance. Il y a une palette d'acteurs sociaux et d'aides sociales qui peuvent aider à condition de respecter les règles".

Pour les associations d'aides aux roms comme Pralesse, c'est surtout une occasion manquée. "Et le fait que des familles dorment dehors plutôt que dans des habitations de fortunes ne va pas améliorer la situation". Par la voix de son président Viorel Costache, le soutien à des populations aussi précarisées doit permettre de normaliser les relations entre les communautés. Au lieu de cela les roms sont tous mis dans le même panier et on oublie l'essentiel : l'Education, le travail et le logement doivent permettre de les insérer. Il en appelle au président Macron pour régler ce problème une fois pour toutes. Enfin il évoque des séries d'"incendies troublants" dont le dernier épisode estival serait le 6ème.

Le préfet des Alpes-Maritimes est loin d'être en désaccord sur l'indispensable apport de l'éducation pour que les roms Puissent trouver leur place. Pour les enfants par exemple "il faut d'abord les soigner et les faire vivre dans un état d'hygiène digne. Mais c'est surtout "l'école qui est le meilleur moyen de les insérer, à condition qu'ils ne vivent pas dans des îlots opaques".

Evacuation du Camp rom de Lingostière © Radio France - Alexandre Mottot

Et Après ?

D'après deux frères et sœurs propriétaires d'une parcelle en indivision, et qui souhaite garder l'anonymat "c'est un soulagement réel", qui va permettre d'ouvrir un nouveau chapitre". Les terrains pourront enfin être nettoyé, dératisé et protégé avant d'être mis en vente. Eux-mêmes ont hérité de cette surface, et ils ont été projeté dans un imbroglio dont il ne se doutaient pas le moins du monde. Le marathon administratif est sur le point de cesser. La sécurisation du terrain va leur permettre de le vendre, même à vil prix "même pour une poignée de figues!" disent-ils. Cette niche au sein du quartier de Lingostière va pourvoir se trouver une nouvelle utilité après des travaux. Les terrains en question devraient être mis en vente dans les semaines à venir. Pour eux le soulagement est aussi du côté des roms eux-mêmes car vivre dans l''insécurité et être expulsable à tout moment est une épreuve de tous les instants.