Rémy Daillet et sa famille ont été expulsés de Malaisie. Ils sont attendus sur le territoire français ce lundi. Leur avocat Maître Jean-Christophe Basson-Larbi dénonce des "manoeuvres de la France" contre Rémy Daillet, mis en cause dans l'enquête dans l'enlèvement de Mia, dans les Vosges.

Expulsion de Rémy Daillet : "on sentait que la France était à la manoeuvre", selon son avocat

Rémy Daillet, sa compagne Léonie Bardet et ses trois enfants, sont attendus sur le sol français ce lundi au lendemain de leur expulsion par la Malaisie. Ils avaient été arrêtés en situation irrégulière, pour un visa expiré, fin mai sur l'île malaisienne où ils résidaient. Rémy Daillet, figure du complotisme, est mis en cause dans l'enquête sur l'enlèvement de la petite Mia dans les Vosges en avril dernier. Il fait l'objet d'un mandat d'arrêt international. Son nom apparaît aussi dans une enquête pour soustraction d'enfants dans le Doubs, selon le parquet de Besançon.

"Une demi surprise"

Joint par France Bleu Sud Lorraine, l'avocat de Rémy Daillet et de Léonie Bardet, Maître Jean-Christophe Basson-Larbi, n'est pas vraiment surpris mais regrette l'accélération des événements :

"C'est une demi surprise. Depuis leur arrestation, on sentait que la France, par l'intermédiaire des services de l'ambassade en Malaisie, était à la manœuvre, qu'il y avait des manipulations, des arrestations qui n'étaient causées que par la volonté des services consulaires français de forcer la Malaisie à avoir un prétexte pour les arrêter."

Me Basson-Larbi qui dit ne pas avoir eu de contacts depuis plus d'une semaine avec ses clients. Un avocat qui affirme avoir fait appel de la décision d'expulsion de la famille et regrette que l'expulsion ait pu avoir lieu malgré cela.

Jean-Christophe Basson-Larbi fait désormais pression pour que le couple et les trois enfants n'embarquent pas dans le vol entre Singapour et la France qui doit arriver sur le sol français ce lundi, évoquant l'état de santé de Léonie Bardet, 43 ans, enceinte dans le cadre d'une grossesse à risques.

"Il est préjugé coupable"

Si Rémy Daillet était acheminé en France, il serait soit entendu à Nancy en vue d'une mise en examen soit présenté devant un juge des libertés et de la détention, selon François Pérain, le procureur de la République de Nancy, cité par l'AFP. Son avocat Maître Jean-Christophe Basson-Larbi confie son inquiétude :

"A ce stade, je suis très inquiet sur le respect des droits de la défense de Rémy Daillet. Il est préjugé coupable par la France, tous services confondus, et fait l'objet d'une cabale médiatique orchestrée de façon unanime depuis trois mois. Dans ces conditions, comment aborder sereinement les éventuels rendez-vous judiciaires qui l'attendent ?"

Il y a quelques jours, Me Berna, avocat de l'un des membres présumés du commando à l'origine de l'enlèvement de Mia, dans les Vosges, avait estimé qu'entendre Rémy Daillet dans cette affaire était essentiel.