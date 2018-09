En juin dernier, alors que certains s'inquiétaient de ne plus entendre parler du projet d'extension des bâtiments du tribunal de Coutances, le conseiller régional et adjoint à la mairie de Coutances, Jean-Manuel Cousin, avait été destinataire d'un courrier de la Garde des sceaux lui indiquant que le dossier suivait son cours et que la procédure de consultation des entreprises pour la réalisation des travaux allait prochainement intervenir. Mais on apprend aujourd'hui que quelques jours plus tard, le 28 juin, un recours déposé devant le tribunal administratif aboutissait à l'annulation du permis de construire pour un vice de forme.

Le projet retardé mais pas remis en cause

C'est la ministre de la justice Nicole Belloubet, qui a informé le député de Coutances, Grégory Galbadon, de ce "contre-temps". Dans son courrier, elle précise avoir "demandé qu'un nouveau permis soit déposé au plus tard à la fin du mois d'octobre", étant donné que l'annulation ne porte pas sur le fond, mais sur un vice de forme. Selon le député Grégory Galbadon, cette "péripétie" n'est pas de nature à remettre en cause le projet d'agrandissement du tribunal mais se traduira par un retard dans le lancement des travaux qui ne devraient pas intervenir avant 2 ans.

Rappelons que le projet immobilier prévoit la réhabilitation du tribunal actuel qui n'accueillera plus que le TGI, ainsi que la construction d'un autre bâtiment pour le tribunal d'instance et les prud'hommes. Tout cela pour absorber le regain d'activité lié à la disparition du TGI d'Avranches et du tribunal d'Instance de Saint-Lô.