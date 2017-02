Extradition du suspect dans l'affaire Narumi : la justice française y croit encore

La justice française garde bon espoir d'aboutir dans l'affaire Narumi Kurosaki. Le Chili a refusé d'arrêter celui que les enquêteurs considèrent comme le suspect numéro 1, l'ex petit ami chilien de l'étudiante qui s'est réfugié dans son pays natal.

La procureure de la République Edwige Roux Morizot a donné son explication à ce refus du Chili d'arrêter le suspect n°1. Elle explique, lundi, dans une conférence de presse, que dans la demande d'arrestation le magistrat français n'avait pas la possibilité d'expliquer en plus de 1000 caractères, le pourquoi de sa demande, c'est peu pour des juges. Pour autant, l'ex petit ami de Narumi a l'interdiction de quitter le Chili.

Le dossier complet sera transmis au Chili dans une semaine

Mais ce que tient à préciser la procureur c'est que Nicolas Zepeda Contreras, et elle donne le nom pour la première fois, a été localisé, on ne sait pas si il a pu être entendu par des enquêteurs dans son pays. Et surtout cette première décision de la justice chilienne ne préjuge en rien d'une éventuelle extradition. La traduction en espagnol de toutes les pièces du dossier devrait être achevée d'ici une semaine, et ensuite le Chili tranchera. Si la demande d'extradition n'aboutit pas, le suspect pourrait être jugé par contumace par une cour d'assises française.

