EXTRAITS : mardi 17 mars, France Bleu 100% solidaire dès votre réveil dans les P.O

Ce mardi 17 mars dans notre matinale avec Patrick Mas et François David, nous avons commencé avec la question de Thierry. Il a un métier manuel et il souhaite savoir s’il peut aller bosser.

Et si vous êtes dans un cas similaire à celui de notre auditeur vous aussi vous pouvez télécharger l'attestation sur le site du Ministère de l’Intérieur. Pensez-y sinon vous risquez une amende.

Des conseils avec notre consultant médical le docteur Jacques Rambaud, on parle des ordonnance en fin de parcours, comment se faire renouveler son traitement en cette période de confinement ? Réponse avec notre expert médical.

Le docteur Hugues Aumaitre est chef des maladies infectieuses à l’hôpital de Perpignan, il nous apporte son éclairage.

Pour les patrons il y a parfois nécessité de mettre ses salariés au chômage partiel, mais comment procéder ? Explications avec Sarah Lemoine.

Karine Saldana de l’UPE 66 a quelques conseils administratifs pour les professionnels.

Commercial en ce moment ce n’est pas forcément un métier simple à exercer. Témoignage avec Jonathan.

Quels sont les services départementaux sociaux fermés, toujours ouverts et qui s’adaptent ? Petits point avec Patrick Mas, on évoque les jeunes et les personnes en situation en de handicap.

Comment s’occuper dans l’appartement ou à la maison durant ce confinement ? Entre jeux de sociétés et livres, Julio Léone nous propose sa sélection et c’est en Français et en Catalan !

Et pour continuer à faire les courses, nos marchés sont là sous certaines conditions, à Prades par exemple avec Muriel.

