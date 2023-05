Eya a pu retrouver sa mère au Danemark : "savoir qu'elle est avec sa maman, c'est un grand soulagement !"

Les retrouvailles ont été "émouvantes et discrètes" a indiqué l'ambassade de France. Ce samedi, en seconde partie de journée, la petite Eya, 10 ans, a donc pu retrouver sa mère qui avait fait le déplacement en voiture jusqu'au Danemark où la fillette a été retrouvée la veille en début d'après-midi. Le procureur de la République de Grenoble, Éric Vaillant, a précisé qu'elle était "en bonne santé". On ignore quand elles pourront rentrer en France, mais l'ambassade de France au Danemark indique avoir d'ors et déjà engagé les démarches pour un retour de la mère et de sa fille.

"Beaucoup d'émotion"

Dounia, la tante maternelle d'Eya, a pu échanger quelques mots au téléphone en début de soirée avec la fillette. "Il y avait beaucoup d'émotion, nous a-t-elle confié. Elle a exprimé sa joie de nous entendre moi, sa tante, et sa mamie... et nous pareillement ! On avait les larmes aux yeux et on a hâte de la retrouver - mais on ne sait pas quand (...). C'est déjà ça, le fait de lui parler et de savoir que tout va bien pour le moment, en tout cas qu’elle est avec sa maman, c’est un grand soulagement. On attend les deux impatiemment !"

"Les laisser se retrouver tranquillement"

Soulagement aussi à Fontaine, dans la commune où la fillette a été enlevée par son père et un complice jeudi matin, avant d'être retrouvée le lendemain dans un port à une centaine de kilomètres de Copenhague. "Une fin heureuse!" réagit Christian. Il ne connaît pas personnellement la maman mais ses enfants sont scolarisés dans la même école que la fillette. "Maintenant on se pose des questions pour le futur, comment elles vont vivre tout ça ? (...) On en a discuté à la maison avec les enfants et ils étaient contents, même s’ils ne la côtoyaient pas forcément. Ils étaient heureux qu'on l'ait retrouvé (...). Il va falloir les laisser se retrouver tranquillement."

La mairie de Fontaine se tiendra à leur disposition si la mère le souhaite, souligne de son côté Denis Miniconi, adjoint au maire. "S’il y a besoin on sera là, même sur le côté santé et psychologique, explique l'élu. Nous laissons la maman décider, mais je pense qu’elle aura plutôt besoin de repos, et l’enfant aussi."

Information judiciaire

Quant au père, qui a enlevé la fillette, et son complice, ils sont toujours entre les mains des autorités danoises. Un peu plus tôt dans la journée de samedi, le procureur de la République de Grenoble , Éric Vaillant avait précisé que la remise des deux suspects aux autorités françaises pourrait prendre "de quelques jours à plusieurs semaines. Cela peut varier en fonction de la position des mis en cause, s'ils acceptent d'être remis aux autorités françaises ou s'ils décident d'exercer des voies de recours au Danemark." Une information judiciaire a été ouverte, notamment pour violences aggravées sur la mère de l'enfant ainsi que soustraction par ascendant et complicité à l'encontre du père de la fillette et son complice.