Eybens : le mystère de la disparition d'Amandine Terrasse

Le 3 mai dernier, il y a donc un mois à trois jours près, Amandine Terrasse, 44 ans, aurait dû se rendre à la crèche pour y récupérer l'un de ses deux enfants. Mais elle ne s'y est jamais présentée. Et depuis, personne ne l'a revue, personne n'a eu de ses nouvelles.

D'importants moyens opérationnels mobilisés

Rapidement, sa famille prévient les gendarmes. Des recherches sont entreprises. Des moyens importants sont déployés sur le terrain pour tenter de la retrouver. Des battues sont organisées, avec l'aide de bénévoles, dans une zone boisée, près de la piscine d'Eybens, là où le portable de la quadragénaire avait borné pour la dernière fois. Le périmètre est ensuite élargi, un hélicoptère, réquisitionné, des chiens ont tenté de retrouver la piste d'Amandine Terrasse. En vain.

Appels à témoin restés lettre morte

Les appels à témoins relayés sur les réseaux sociaux et les avis de recherche placardés un peu partout dans l'agglomération grenobloise n'ont pour l'instant rien donné. ​​​​​​​Depuis un mois, son téléphone n'émet plus, aucun retrait n'a été constaté sur sa carte bleue.

Dépressive

Le mystère est donc total et pour les gendarmes de la compagnie de Grenoble chargés de l'enquête, toutes les hypothèses sont envisagées, accident, meurtre voire suicide car la disparue est décrite par ses proches comme dépressive et pouvant avoir des pensées suicidaires. Au moment de sa disparition, Amandine Terrasse, 1,70 mètre, chevaux châtains clairs, mince, portait un jean et un pull. Il semble qu'elle ait emporté son sac à main et un sac à dos. Pour toute information, vous pouvez vous adresser à la gendarmerie d'Eybens au 04 76 25 43 93