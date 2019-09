Pau, France

La justice ne retient pas la tentative de meurtre dans l'affaire de la rue Ronsard à Pau. En novembre 2017, un flagrant délit de cambriolage a dégénéré. La voiture des fuyards a foncé vers des policiers, blessant une des fonctionnaires. Après l'avoir envisagé, la juge d'instruction ne retient pas finalement la tentative de meurtre. Le dossier sera jugé devant le tribunal correctionnel le 26 septembre.

Pas d'intention de tuer

La juge d'instruction ne considère pas que ce jeune, en foncant vers les policiers qui faisaient barrage, avait l'intention de tuer. C'est ce qui fait qu'il échappe 0 la cour d'assise. Ce sont les trois juges du tribunal correctionnel qui vont juger ce dossier sensible.

Coup de feu rue Ronsard

Ce dossier est une histoire de cambriolage qui tourne mal. La patrouille de Police intervient au moment où les trois cambrioleurs prennent la fuite. Avec leur voiture ils foncent et touchent une policiere qui sera blessée. Un des ses collègue va ouvrir le feu sur les fuyards. L'un d'eux a été blessé au pied. Pour se faire une idée et tester les différentes versions, le juge d'instruction a organisé une reconstitution des faits il y a un an.