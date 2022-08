Fabien Jouvé, ex-candidat aux élections législatives en Haute-Garonne, est brutalement décédé

Fabien Jouvé avait 44 ans. Il a été emporté ce mercredi 17 août par une maladie foudroyante. Le socialiste, ex-candidat aux élections législatives en Haute-Garonne, était conseillé municipal à Colomiers et conseiller communautaire à Toulouse Métropole.

Les réactions sont déjà nombreuses. Le socialiste Fabien Jouvé est décédé ce 17 août à l'âge de 44 ans. Il a été emporté par une maladie foudroyante indique son amie et maire de Colomiers Karine Traval-Michelet qui l'a accompagné dans les derniers instants.

Fabien Jouvé était candidat aux dernières élections législatives avec l'étiquette de la Nupes, dans la sixième circonscription. Il était conseiller municipal à Colomiers et conseiller communautaire à Toulouse Métropole. Il était marié et avait une fille.

"La maladie, injuste, foudroyante, a emporté notre ami Fabien Jouvé", écrit avec émotion Karine Traval-Michelet sur la page Facebook de la ville de Colomiers. "Effroi et tristesse en apprenant le décès brutal à 44 ans de notre camarade et ami Fabien Jouvé [...] Il avait le respect et l’affection de tous", écrit Olivier Faure, le premier secrétaire du Parti socialiste.

