Fabien Rajon, avocat des parents de Maëlys : "Le temps joue contre nous"

La petite Maëlys, 9 ans, est portée disparue depuis deux semaines. Les enquêteurs courent après le temps selon l'avocat Fabien Rajon, qui intervenait ce lundi 11 août sur France Bleu Isère.

Après deux semaines d'un douloureux silence , les parents de la petite Maëlys ont livré leur version des faits par l'intermédiaire de leur avocat, Maître Fabien Rajon. La fillette de 9 ans avait disparu dans la nuit du 26 au 27 août, lors d'un mariage au Pont-de-Beauvoisin (Isère).

Une "attitude étonnante"

Leurs inquiétudes se tournent surtout vers le comportement du principal suspect, un homme de 34 ans habitant à Domessin (Savoie) mis en examen le 3 septembre dernier. Maître Rajon, à l'antenne de France Bleu Isère ce lundi 11 septembre, confirme le rapprochement de l'homme avec Maëlys lors de cette soirée du 27 août. "Ce qui inquiète les parents et qui les a poussé à s'exprimer par mon intermédiaire", précise-t-il.

#Disparition Fabien Rajon, avocat des parents de #Maëlys : "Il y a eu des échanges entre l'actuel mis en examen et la petite" ce soir-là — France Bleu Isère (@bleu_isere) September 11, 2017

Mais au-delà de ces échanges, c'est également "l'attitude étonnante de la part de l'individu" qui soulève les interrogations de l'avocat. Sans oublier d'en appeler à une nécessaire "présomption d'innocence", Fabien Rajon énumère les faits survenus lors de ce mariage, et qui ne manquent pas de le troubler. "Il y a d'abord l'attitude de l'individu lors de la fête. Mais aussi la présence de l'ADN de Maëlys retrouvée sur son véhicule, la mention d'un petit garçon blondinet l'ayant accompagnée et qui semble n'exister que dans l'imagination du suspect, le lavage méticuleux du véhicule..." En un mot comme en cent, "un seul homme détient les clés de cette affaire", résume-t-il.

Contre-la-montre

L'avocat, également maire de la Tour-du-Pin, partage également le sentiment d'inquiétude grandissant des parents de la jeune fille, à mesure que l'enquête se prolonge. "C'est une course contre le temps", témoigne-t-il. Il tient néanmoins à appuyer le bon déroulement des choses. "Une enquête criminelle peut prendre du temps. Mais nous avons toute confiance dans les moyens de recherche et d'investigation mis en place sur le terrain."

#Maëlys#disparition "Le temps joue contre nous" mais, l'assure l'avocat Fabien Rajon, "les moyens d'investigation sont de très haut niveau" — France Bleu Isère (@bleu_isere) September 11, 2017

Dans ce bouillonnement de renforts, d'initiatives bénévoles et de messages de soutien, Me Fabien Rajon revient sur l'attitude de ses clients, qu'il juge exemplaire. "C'est très difficile, mais ils font preuve d'une dignité et d'une discrétion qui forcent mon admiration", confesse-t-il. "Chaque parent peut évidemment imaginer ce qu'ils vivent aujourd'hui."

À noter que les recherches pour retrouver Maëlys continuent : ce dimanche 10 septembre, trois sonars venant de Suisse et d'Alsace ont été déployés dans un lac de Savoie, afin de prêter main forte aux plongeurs.