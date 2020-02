Fabienne Lewandowski, nouvelle directrice de la police en Isère

La nouvelle Directrice Départementale des Services de Police (DDSP) de l'Isère s'appelle Fabienne Lewandowski.

Ce jeudi, elle offrira un pot de départ au commissariat d'Orléans. Elle prendra ses fonctions à Grenoble, le 1er mars.

Elle remplacera Nadine le Calonnec, nommée à la même date à Nice.

Fabienne Lewandowski était DDSP à Orléans depuis 2016. Auparavant, elle fut adjoint du DDSP des Alpes-Maritimes depuis 2011. Elle débute sa carrière en 1991 en Outre-mer puis passe par Limoges et Montpellier, où elle est chef de la division économique et financière des SRPJ. Elle a ensuite dirigé pendant quatre ans l'école nationale de la police à Chatel Guyon. ​ Fabienne Lewandowsky est Chevalier dans l’ordre de la Légion d'honneur et l’ordre national du mérite. et c'est une sorte de retour au source puisqu'elle fut stagiaire au commissariat de Grenoble où elle avait laissé un bon souvenir.