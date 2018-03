Montpellier, France

"C'est juste une récupération dégueulasse" : voilà ce que pensent les militants antifascistes du rassemblement organisé par la Ligue du Midi ce dimanche à 12 heures. Un rassemblement des identitaires "en hommage au héros, le lieutenant colonel Arnaud Beltrame", gendarme mort après avoir pris la place d'une des otage dans le Super U de Trèbes lors d'un attentat qui a fait quatre victimes deux jours plus tôt.

Des étudiants, des parents, des membres de syndicats et de la Ligue des droits de l'Homme soit environ 250 personnes ont déployé une banderole devant la préfecture. "Fachos, ni dans la rue, ni dans nos facs".

Réaction à l'agression à la faculté de droit

Dans la nuit du jeudi 22 au vendredi 23 mars, un groupe d'hommes cagoulés et armés de lattes de bois a expulsé par la force les manifestants installés dans un amphithéâtre de la faculté de droit et science politique. Même si, à ce stade de l'enquête, rien ne prouve que les agresseurs faisaient partie d'un groupuscule ou mouvement d'extrême-droite "ce sont les méthodes qui étaient fascistes, quoi qu'il en soit" assure Gabriel un jeune.

Peu après midi, une quinzaine de membres de la Ligue du Midi ont commencé à descendre la rue Foch en direction de la préfecture, suivis par les forces de l'ordre, des CRS et des policiers. Pour les bloquer en chemin, les antifascistes reprennent leur banderole et défilent derrière, à la rencontre des identitaires.

Nous voulons mener une action sans violence. On espère vraiment que ça ne va pas dégénérer. - Un membre de la Ligue des droits de l'Homme

Insultes par chants interposés

La police anti-émeute se positionne alors entre les deux groupes, avec leurs boucliers. Certains tiennent des pistolets flash-ball. Les militants antifascistes hurlent leurs slogans "Personne n'aime les fascistes", "Fachos hors des rues" et "Pétel, Roudier, même combat, cassez-vous !". En face, Richard Roudier, président de la Ligue du Midi et ses amis scandent "68, c'est fini !", "Vous n'avez rien dans le slip" et autres "Gauchistes terroristes, gauchistes collabos".

"Affligeant" pour les badauds, nombreux à filmer la scène avec leur téléphone portable. Finalement, les membres de la Ligue du Midi finissent par rebrousser chemin. Une fois plus loin, les militants antifascistes redescendent devant la préfecture. Là, ils découvrent quatre membres de la Ligue qui accroche une bannière "Cercle des citoyens patriotes. La France qui s'aime".

Après une discussion entre Sophie Mazas, présidente de la Ligue des Droits de l'Homme et un policier qui promet de faire retirer la banderole immédiatement, tous repartent vers la place de la Comédie.