Face à l'augmentation des cas de Covid en Isère, "porter le masque dans les endroits clos, ça a du sens"

En Isère, le Covid-19 reprend de la vigueur - comme un peu partout en France : ce mercredi 29 juin, le taux d'incidence dans le département était de 621 cas pour 100.000 habitants. Un taux "intermédiaire" pour le professeur Olivier Épaulard, c'est-à-dire plus important qu'en 2021, mais moins qu'à la sortie de l'hiver dernier. "Le plus important, c'est le nombre de personnes hospitalisées, c'est-à-dire le nombre de cas graves, poursuit le spécialiste des maladies infectieuses au CHU de Grenoble. Et actuellement, _ce nombre de cas graves, il augmente mais très progressivement, et cela reflète à la fois la bonne protection liée au vaccin et le fait qu'Omicron soit un virus qui donne moins de formes graves que Delta par exemple._"

Pour donner un ordre d'idée, "au plus fort de la crise il y avait plus de 5 services du CHU qui ne faisaient que de la Covid - donc il y avait plusieurs centaines de personnes hospitalisées avec la Covid. Actuellement si on prend le bassin grenoblois, on tourne autour d'une quarantaine de patients hospitalisés pour une Covid, et la plupart avec des Covids non graves. Donc _on est effectivement sur une situation en terme de cas qui est très différente ; mais on ne tient pas non plus à avoir la même vague gigantesque que celle d'Omicron à la fin de l'hiver._"

Vaccin et distanciation

Quelle attitude adopter face à cette recrudescence de cas? "Le principal message c'est d'être à être à jour de ses vaccins", souligne Olivier Épaulard. C'est-à-dire avoir reçu 3 doses pour les moins de 60 ans sans maladie chronique ; et 4 pour les plus de 60 ans (recommandation) ou les personnes souffrant d'une maladie chronique.

Ensuite le Gouvernement et les autorités de santé recommencent à parler de distanciation et de port du masque... choses que nous avions un peu oubliées. "On l'a très bien eu cette habitude pendant de nombreux mois, note le professeur Épaulard, et donc si jamais les cas continuent d'augmenter, c'est une habitude qu'on a très bien prise par le passé et qu'on reprendra à nouveau. Par ailleurs c'est quelque chose que toutes les personnes qui travaillent en milieu de soin font depuis plus de deux ans maintenant : on n'a jamais arrêté en milieu de soin de mettre le masque. Et c'est probable qu'il soit nécessaire de remettre le masque dans les transports en commun, si les choses continuent comme ça, la semaine prochaine (...). Réfléchir à porter le masque dans les endroits clos, ou dans les endroits ouverts mais avec une grande densité de personnes, ça a du sens."