Face à la crise, un numéro gratuit pour les chefs d'entreprise en difficulté psychologique

Suite à la crise économique et sanitaire liée au coronavirus, de nombreux chefs d'entreprise se retrouvent en difficulté. Afin de les aider au mieux psychologiquement, l'association Apaisa a mis en place un numéro vert anonyme et gratuit : le 0805 65 50 50. Ce sont des psychologues qui répondent.

Dès le début de la crise sanitaire, l'association Apaisa, fondée par un greffier de tribunal de commerce, a voulu soutenir les chefs d'entreprises psychologiquement. "Parce que pour qu'un patron améliore la santé financière de son entreprise, il faut déjà qu'il se sente bien lui-même", explique Axelle Delpy, greffière du tribunal de commerce de Reims.

0 805 65 50 50 : un numéro anonyme et gratuit

Axelle Delpy insiste sur la nécessité de ne pas attendre pour appeler l'un des psychologues. Ils reçoivent en ce moment une dizaine d'appels par semaine. "Je pense que c'est un autre public de chef d'entreprise qui appelle ce numéro, peut-être plus timide, plus réservé. Ce n'est pas évident de passer le pas, mais c'est essentiel non seulement pour le chef d'entreprise, mais aussi pour tout ceux qui gravitent autour de lui, de sa famille à ses collaborateurs", conclut la greffière.