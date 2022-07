Face à la mortalité inédite sur les routes d'Indre-et-Loire, les contrôles vont être renforcés

C'est le chiffre le plus mauvais depuis au moins dix ans selon la préfète d'Indre-et-Loire. Vingt-neuf personnes ont perdu la vie sur les routes tourangelles depuis le début de l'année. Face à cela, l'Etat, les gendarmes et les policiers annoncent un renforcement des contrôles pour cet été.

Vingt-neuf personnes sont mortes sur les routes tourangelles depuis le début de l'année, le plus mauvais chiffre depuis au moins dix ans

Face au bilan dramatique de la sécurité routière en Indre-et-Loire, les contrôles vont être renforcés dans le département. Vingt-neuf personnes sont mortes depuis le début de l'année. C'est bien au-dessus de la moyenne annuelle. Sur toute l'année dernière par exemple, trente-deux personnes avaient perdu la vie sur les routes tourangelles. On est donc aujourd'hui, début juillet, quasiment au même niveau ! C'est le chiffre le plus mauvais depuis au moins dix ans.

Davantage de contrôles tout l'été

La préfète d'Indre-et-Loire a réuni ce jeudi gendarmes, policiers et procureur de la République pour prendre de premières mesures d'urgence avant les vacances d'été. Comme le renforcement des contrôles sur les routes, comme le détaille le Colonel Fabrice Ars, le commandant du groupement de gendarmerie d'Indre-et-Loire. "Nous sommes présents sur les routes avec une dizaine de contrôles par jour, plus de cinquante gendarmes sont engagés chaque jour sur des missions de sécurité routière. Et nous allons renforcer considérablement cet effort, au moins pour le temps des vacances, au moins pour faire chuter ce pic d'accidentologie qui est un pic tragique".

Le réseau secondaire particulièrement ciblé

Les contrôles vont d'ailleurs être beaucoup plus nombreux sur les routes départementales et communales. "Sur les vingt-deux accidents mortels que nous avons constatés depuis le début 2022, nous avons un seul accident sur l'autoroute. Donc nous n'allons pas délaisser l'autoroute puisque nous y serons très présents. Cependant, l'effort pour les prochains mois va porter sur le réseau secondaire, très nettement".

Le Colonel Ars déplore également que dans plus d'un tiers de ces accidents mortels, des conducteurs sous l'emprise de l'alcool et des stupéfiants soient impliqués. Dans certains cas d'ailleurs, il précise qu'après des dépistages positifs, des perquisitions peuvent être menés, ainsi que des enquêtes pour détention et trafic de stupéfiants.

D'autres radars bientôt installés en Touraine

Ce jeudi par ailleurs, la préfète a dit réfléchir avec le département sur l'installation d'autres radars, qu'ils soient fixes ou mobiles, dans le département. Ces nouveaux appareils pourraient être mis en service l'an prochain.