Face à la sécheresse la préfecture maintient ses mesures de restriction d'eau

Face à une situation de sécheresse exceptionnelle, la préfecture des Alpes-Maritimes maintien des mesures de restriction d'eau jusqu’au 15 novembre 2022.

Ressources en eau les plus basses après 1959

Le bilan de la saison de recharge en eau (de septembre 2021 à mars 2022) du département est très déficitaire sur la totalité du territoire. Le déficit de 40 % à 60 % par rapport à la normale (cumul de 240 à 470 mm par rapport à une normale de 585 mm) est au deuxième rang des valeurs les plus basses depuis 1959. La pluviométrie du mois de septembre 2022 est encore largement déficitaire (-42 % par rapport à la normale).

Ainsi le préfet maintien le stade d’alerte pour le bassin de la Siagne aval, le bassin versant du Var amont et le bassin versant du Val aval , maintien du stade de crise pour les bassins versants de l’Estéron, de l’Artuby, de la Brague, des Paillons, de la Roya / Bévéra / côtiers mentonnais, de la Siagne amont, et du Loup et de la Cagne.