Face au coronavirus, de nouvelles restrictions après 21 heures à Roubaix

Les commerces de Roubaix devront désormais baisser le rideau entre 21 heures et 6 heures, et la vente à emporter et les livraisons ne seraont plus possible non plus sur ce créneau horaire. Le préfet du Nord a pris un arrêté en ce sens, arrêté qui entre en vigueur ce mardi 10 novembre.

Dans le détail, entre 21 heures et 6 heures :

les activités de livraison et vente à emporter de tous les produits préparés par les restaurants et débits de boissons au titre de leur activité de restauration et de débit de boissons sont interdites . En pratique, cet arrêté impose donc la fermeture totale de ces établissements entre 21 heures et 6 heures ;

et leur consommation sur la voie publique sont prohibées ; les commerces, notamment d’alimentation générale ou spécialisés, ne peuvent accueillir du public.

Seules exceptions, les pharmacies, commerces de vente d’articles médicaux, stations-services et tout établissement requis par une autorité publique.

Attroupements de personnes

La préfecture précise que cet arrêté fait suite à des déplacements et des regroupements de personnes aux abords des bars et des restaurants, constatés par les services de police. Toujours selon le préfet, la vente de boissons alcoolisées risque de favoriser les regroupements nocturnes sans respect des gestes barrières.

Dans son communiqué, le préfet souligne que la situation sanitaire est particulièrement dégradée dans le hôpitaux de la métropole lilloise en particulier à Roubaix, où le taux d'incidence est plus de 100 fois supérieur au seuil national de vigilance.