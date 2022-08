Face au risque d'incendies, des patrouilles sont menées sur le plateau de Malzéville

Alors que les pompiers de Meurthe-et-Moselle appellent à la plus grande prudence en forêt, face au risque sévère d'incendie, des barbecues sont régulièrement allumés sur le plateau de Malzéville, près de Nancy, zone protégée et classé Natura 2000. Les polices municipales de Malzéville, Saint-Max ainsi que les bénévoles des rangers de France procèdent à des patrouilles.

"A chaque patrouille, il y a des nouveaux feux"

A peine cinquante mètres parcourus depuis le parking et déjà une mauvaise nouvelle. Eric Muller, président des rangers de France, tombe sur les débris d'un barbecue, en lisière de forêt : "les anciens feux ont été nettoyés à notre demande et là, ça recommence. A chaque patrouille, il y a des nouveaux feux". Eric Muller prend des photos et envoie son rapport aux communes concernées et à la métropole du Grand Nancy.

Il est rare pour les policiers de tomber sur des contrevenants en journée et quand cela arrive, il y a bien souvent de l'incompréhension, explique Céline Rodelet de la police municipale de Malzéville : "on en a pris un en train de faire un feu. Il avait de l'eau donc il pensait que c'était une sécurité alors que pas du tout. Les gens sont mal informés sur les risques". Difficile de surveiller un site de plusieurs centaines d'hectares 24 heures sur 24 explique Franck Gautier, policier municipal à Saint Max : "on joue un peu au chat et à la souris".

Plusieurs hectares ont brulé sur le plateau de Malzéville en 2015 et 2018.

